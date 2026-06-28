50 năm Thành phố mang tên Bác: Hành trình di sản - Tiến bước tương lai

28/06/2026

Hơn 5.000 người dân, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và đại diện nhiều cơ quan, đơn vị đã cùng tham gia chương trình đi bộ đồng hành với chủ đề "Hành trình di sản - Tiến bước tương lai", diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 28/6. Đây là một trong những hoạt động nổi bật hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Không chỉ là hoạt động thể thao cộng đồng, chương trình còn mang ý nghĩa tôn vinh chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của Thành phố mang tên Bác; đồng thời lan tỏa niềm tự hào về truyền thống lịch sử, khơi dậy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Chương trình đi bộ đồng hành "Hành trình di sản – Tiến bước tương lai" được mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ đặc sắc và phát biểu khai mạc của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Ngay từ sáng sớm, khu vực đường Lê Duẩn đã rộn ràng trong không khí hào hứng của hàng nghìn người tham dự. Đoàn đi bộ xuất phát từ trung tâm thành phố, đi qua nhiều công trình kiến trúc, di tích lịch sử và không gian văn hóa tiêu biểu, như một hành trình kết nối quá khứ với hiện tại, khẳng định sự tiếp nối giữa những giá trị di sản và khát vọng phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh, chương trình đi bộ đồng hành là hoạt động thiết thực chào mừng sự kiện 50 năm Thành phố mang tên Bác. Không chỉ góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao sức khỏe cộng đồng, chương trình còn mang ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, bồi đắp niềm tự hào, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và khơi dậy trách nhiệm của mỗi người đối với sự phát triển của Thành phố.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, chủ đề "Hành trình di sản - Tiến bước tương lai" thể hiện sự tiếp nối giữa truyền thống và khát vọng phát triển. Mỗi bước chân hôm nay là lời tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời thể hiện quyết tâm gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp đã được vun đắp qua nhiều thế hệ, chung sức xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xanh, sạch, đẹp.

Đoàn đại biểu và người dân khởi hành trên hành trình đi bộ đồng hành "Hành trình di sản – Tiến bước tương lai", lan tỏa tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Không khí sôi nổi, phấn khởi của các đại biểu và người dân trong chương trình đi bộ đồng hành, lan tỏa tinh thần đoàn kết, lối sống năng động và tình yêu đối với Thành phố Hồ Chí Minh . Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Sự kiện thu hút hơn 5.000 đại biểu và người dân tham gia, gồm đại diện các cơ quan Trung ương và Thành phố, các cơ quan lãnh sự, lực lượng vũ trang, sở, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi cùng đông đảo Nhân dân. Hình ảnh dòng người sải bước trong sắc cờ rực rỡ đã tạo nên bức tranh sinh động về sức sống, tinh thần đoàn kết và niềm tin vào tương lai của Thành phố mang tên Bác.

Chương trình đi bộ đồng hành lan tỏa tinh thần đoàn kết, tiếp nối truyền thống và khơi dậy khát vọng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Đoàn đi bộ đi qua các công trình kiến trúc, di sản tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có trụ sở UBND Thành phố. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa lối sống khỏe mạnh, nâng cao ý thức rèn luyện thể chất trong cộng đồng, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình; tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, vững bước trên hành trình phát triển trong kỷ nguyên mới./.