Chị Phạm Thị Huyền, giám đốc thương hiệu Trầm hương Diệu Thịnh kiểm tra chất lượng

hương trước khi đóng gói.





Nguyên liệu để làm Trầm hương Diệu Thịnh được chọn lựa kĩ càng

với loại trầm sạch kết hợp cùng các loại thảo dược tốt cho sức khỏe người sử dụng.



Hương được sắp xếp vào máy sấy.



Trầm hương Diệu Thịnh mẫu mã đa dạng, chủng loại phong phú, như hương trầm, hương vòng, trầm đốt trong lư đồng...



Mặt hàng hương trầm được khách hàng tin tưởng chọn lựa.

Như người được lựa chọn, chị Phạm Thu Huyền ngày càng cảm nhận và trân quý những giá trị về văn hóa tâm linh trong dòng sản phẩm truyền thống từ nhiều đời của gia đình, đặc biệt là giá trị tinh thần của dòng sản phẩm này trong đời sống hiện đại. Chị Huyền đã quyết định từ bỏ sự nghiệp của bản thân để về nối nghiệp gia đình, với mong muốn không chỉ khôi phục mà sẽ thổi một làn gió mới vào thương hiệu đã tồn tại hơn 6 thập kỷ của gia đình.



Khi chính thức nối nghiệp, Chị Huyền vừa tìm lại những công thức từ xa xưa của gia đình, vừa tự mày mò, khám phá ra những công thức mới cho sản phẩm như: sản phẩm hương trầm sạch được làm bằng bột trầm, keo bời lời và một số loại thảo dược tốt cho sức khỏe.



Theo chị Huyền, khâu chọn nguyên liệu là khâu quan trọng nhất. Phải lựa chọn kỹ lưỡng các miếng gỗ trầm để nghiền nát và xay nhuyễn thành bột. Ngoài ra, để có một cây nhang đẹp và mịn, chất lượng của keo phải được kiểm định kĩ càng, đảm bảo về độ nguyên chất để đạt được sự kết dính.



"Điều tôi luôn tâm niệm khi làm hương trầm là mang đến cho khách hàng những sản phẩm sạch và an toàn. Dù là thắp hương hay thưởng trầm, sản phẩm không an toàn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Những sản phẩm sạch không gây khó chịu, cay mắt khi sử dụng, ngược lại, bản thân tính trầm sẽ giúp con người ta tịnh thiền, thư thái", chị Huyền cho biết. Bởi vậy, các sản phẩm của Trầm hương Diệu Thịnh đều theo tiêu chuẩn sạch, an toàn, không tẩm hương liệu, không hóa chất độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường sống.



Nếu trước đây, người dân chỉ có nhu cầu thắp hương trong các dịp lễ tết, cúng giỗ, thì ngày nay, người tiêu dùng có thói quen thưởng trầm nhờ những tác dụng mà sản phẩm này đem lại. Bởi vậy, chị Huyền đã có những thay đổi trong thiết kế sản phẩm, lên ý tưởng các dòng sản phẩm để phù hợp với thị hiếu khách hàng hiện nay. Song song với các dòng sản phẩm thiết yếu phù hợp với việc thờ cúng theo phong tục Á Đông, chị Huyền còn phát triển các dòng sản phẩm quà tặng để phù hợp với những người sành hương trầm.



Hiện nay, thương hiệu Trầm hương Diệu Thịnh đã mặt trên khắp toàn quốc, được nhiều khách hàng nước ngoài là Việt kiều ưa chuộng. Đó cũng là kỳ vọng của chị Phạm Thu Huyền với sản phẩm truyền thống, trong tương lai xuất khẩu trầm hương sang các nước láng giềng có cùng tín ngưỡng phong tục văn hóa./.