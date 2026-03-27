Trải nghiệm văn hóa Khmer tại "Ngôi nhà chung" Đồng Mô

Tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, không gian văn hóa Khmer đang trở thành điểm đến thu hút sinh viên Hà Nội với các hoạt động biểu diễn, trải nghiệm và giao lưu cùng nghệ nhân. Những trải nghiệm thực tế góp phần giúp người trẻ hiểu rõ hơn về bản sắc văn hóa và ý nghĩa của việc gìn giữ truyền thống.

Một ngôi chùa Khmer tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, đông đảo sinh viên và du khách tìm đến tham quan, khám phá đời sống văn hóa các dân tộc. Nằm trong không gian thiên nhiên xanh mát, khu làng được ví như “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc Việt Nam, tái hiện sinh động kiến trúc, sinh hoạt và bản sắc văn hóa các vùng miền.

Sinh viên trường Đại học Văn hoá Hà Nội tham quan tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trong đó, khu văn hóa Khmer là điểm dừng chân thu hút nhiều du khách và bạn trẻ. Tại đây, các nghệ nhân người Khmer đón tiếp bằng những tiết mục múa truyền thống đặc sắc. Nổi bật là điệu múa dâng bông - loại hình nghệ thuật thường xuất hiện trong các dịp lễ hội, thể hiện sự thành kính, ước mong may mắn và hạnh phúc. Những động tác uyển chuyển cùng trang phục rực rỡ tạo ấn tượng mạnh với người xem.

Không chỉ thưởng thức biểu diễn, du khách còn được nghe giới thiệu về phong tục, tập quán, lễ hội, trang phục và đời sống văn hóa của người Khmer. Khu vực đón khách trưng bày nhiều sản phẩm thủ công, quà lưu niệm mang đậm bản sắc dân tộc; đồng thời chuẩn bị trang phục truyền thống để mọi người trải nghiệm, chụp ảnh. Nhiều bạn trẻ cho biết, đây là lần đầu được tiếp xúc trực tiếp với văn hóa Khmer. Bạn Nguyễn Thị Thái Hoà, sinh viên năm nhất Trường Đại học Văn hoá Hà Nội chia sẻ: "Trước đây em chỉ tìm hiểu qua sách vở, nhưng khi được trực tiếp xem múa, nghe giới thiệu và thử trang phục, cảm nhận trở nên sinh động và rõ nét hơn". Theo Hoà, trải nghiệm thực tế này đã giúp em nhận thức rõ hơn giá trị riêng của mỗi dân tộc và tầm quan trọng của việc bảo tồn văn hóa. Hình ảnh bên trong một ngồi chùa Khmer tại Hà Nội. Cùng chung cảm nhận, bạn Lữ Trọng An, sinh viên năm hai Trường Đại học Văn hoá Hà Nội cho biết, chuyến đi không chỉ giúp củng cố kiến thức lý thuyết mà còn mang lại trải nghiệm thực tế sinh động. Khi nghe các nghệ nhân chia sẻ về cuộc sống xa quê để ra Hà Nội quảng bá văn hóa dân tộc, nhiều sinh viên bày tỏ sự xúc động, đồng thời nhận thức rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ giá trị truyền thống. Theo tìm hiểu, để xây dựng không gian văn hóa Khmer tại khu du lịch Đồng Mô, các đơn vị tổ chức đã vận động, mời 8 nghệ nhân người Khmer quê Sóc Trăng ra sinh sống và làm việc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam để quảng bá và giới thiệu văn hóa Khmer tới du khách. Tại đây, các nghệ nhân sinh hoạt như một cộng đồng, hằng ngày tổ chức biểu diễn múa, giới thiệu trang phục, nhạc cụ, phong tục, đồng thời kể những câu chuyện về đời sống văn hóa dân tộc mình tới du khách trong và ngoài nước. Múa khỉ - một điệu múa dân gian đặc sắc của người Khmer thu hút đông du khách và và các bạn trẻ đến thưởng thức và trải nghiệm.