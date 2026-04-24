TP Hồ Chí Minh: Khai mạc Lễ hội Bánh mì Việt Nam năm 2026

Khoảng 18 giờ, khá đông người dân và du khách đến công viên Lê Văn Tám để tham quan, trải nghiệm ẩm thực tại Lễ hội Bánh mì Việt Nam năm 2026.

Lễ hội năm nay do Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh và Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 23 đến 26/4/2026, với chủ đề “Bánh mì Việt Nam: Giá trị ẩm thực thế giới - Lan tỏa năm châu”.

Ngay trong đêm khai mạc, không gian lễ hội đã thu hút đông đảo người dân và du khách với các hoạt động trình diễn ẩm thực, giao lưu văn hóa và thưởng thức bánh mì miễn phí.

Người dân xếp hàng chờ mua bánh mì trước một cửa hàng tại Lễ hội Bánh mì Việt Nam năm 2026.

Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay có quy mô 168 gian hàng, giới thiệu đa dạng các loại bánh mì và món ăn kèm đến từ nhiều vùng miền, kết hợp cùng các không gian sáng tạo như mô hình tháp Eiffel, cánh đồng lúa mì hay các tiểu cảnh làm từ bánh mì, góp phần tái hiện hành trình phát triển và giao thoa văn hóa của món ăn đặc trưng này .

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, bánh mì không chỉ là món ăn quen thuộc mà đã trở thành biểu tượng ẩm thực tiêu biểu của Việt Nam. Với sự kết hợp hài hòa giữa tinh hoa ẩm thực Đông - Tây, bánh mì Việt Nam đã chinh phục thực khách quốc tế và góp phần nâng tầm thương hiệu ẩm thực Việt trên thế giới.

Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4 năm 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa - ẩm thực hấp dẫn mà còn là cầu nối thúc đẩy du lịch, quảng bá hình ảnh TP Hồ Chí Minh.

Theo ông Phạm Huy Bình, Lễ hội Bánh mì không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh một món ăn mà còn là dịp quảng bá hình ảnh TP Hồ Chí Minh - điểm đến năng động, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa.

“Ẩm thực được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch thành phố. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch ẩm thực đặc sắc, gắn với hệ thống sự kiện, lễ hội nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước”, ông Bình nói.

Gian hàng bánh mì Cụ Lý có khá đông thực khách xếp hàng chờ mua.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, bánh mì là minh chứng rõ nét cho sự sáng tạo và khả năng tiếp biến văn hóa của người Việt. Từ một món ăn du nhập, bánh mì đã được biến tấu, hoàn thiện để trở thành biểu tượng ẩm thực mang đậm bản sắc dân tộc.

Thực tế, trong nhiều năm qua, bánh mì Việt Nam liên tục được các chuyên trang quốc tế vinh danh, gần đây lọt vào top những món bánh mì ngon nhất thế giới. Lễ hội không chỉ là nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực mà còn góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.