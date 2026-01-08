Thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần đầu vượt mốc 50 tỷ USD

Sản xuất thiết bị điện tử thông minh của VinSmart (thuộc Tập đoàn Vingroup). Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản vừa cho biết: Năm 2025, quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Lần đầu tiên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều vượt mức 50 tỷ USD là cột mốc quan trọng cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của hoạt động thương mại giữa hai nước, đồng thời khẳng định Nhật Bản là một trong những đối tác thương mại lớn nhất và ổn định nhất của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.



Dẫn số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam - Nhật Bản năm 2025 đạt hơn 51,43 tỷ USD, tăng 11,28% so với năm 2024. Trong số đó, xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Nhật Bản đạt 26,77 tỷ USD, tăng 8,77%; nhập khẩu của Việt Nam từ Nhật Bản đạt 24,68 tỷ USD, tăng 14,13% so với năm 2024. Việt Nam xuất siêu sang Nhật Bản 2,09 tỷ USD trong năm 2025.

Các nhóm mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Nhật Bản năm 2025 gồm hàng dệt, may; phương tiện vận tải và phụ tùng; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; gỗ và sản phẩm gỗ; điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; giày dép các loại; thủy sản; cà phê; rau quả; hạt điều và hạt tiêu.



Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Nhật Bản các nhóm mặt hàng như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác, sắt thép các loại; vải các loại; linh kiện, phụ tùng ô tô; thủy sản. Đáng lưu ý, hai nhóm mặt hàng đứng đầu là máy vi tính/linh kiện điện tử và máy móc thiết bị chiếm tỷ trọng gần 54% tổng kim ngạch nhập khẩu từ Nhật Bản.

Ô tô điện của Vinfast được trưng bày và giới thiệu tại Techfest 2025. Ảnh: Báo ảnh Việt Nam

Đặc biệt, cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nhật Bản năm 2025 tiếp tục thể hiện tính bổ sung lẫn nhau, phản ánh thế mạnh của mỗi nền kinh tế và gắn kết sâu sắc trong chuỗi cung ứng. Việt Nam tiếp tục duy trì thặng dư thương mại với Nhật Bản, cho thấy tầm quan trọng chiến lược của Nhật Bản như một thị trường ổn định cho hàng hóa Việt Nam, đồng thời là nguồn cung cấp nguyên vật liệu đầu vào đáng tin cậy. Điều này khẳng định năng lực sản xuất của Việt Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường Nhật Bản.



Chia sẻ về vấn đề này, ông Tạ Đức Minh - Tham tán thương mại Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cho hay: Năm 2025, quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực, đánh dấu một cột mốc quan trọng khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều lần đầu tiên vượt mốc 50 tỷ USD. Đây không chỉ là con số mang ý nghĩa lịch sử, mà còn phản ánh sự tăng trưởng thực chất, bền vững của hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.



Theo ông Tạ Đức Minh, những kết quả tích cực nêu trên gắn liền với vai trò định hướng chiến lược của Bộ Công Thương trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Nhật Bản. Thông qua việc đàm phán, triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định đối tác thương mại Việt Nam- Nhật Bản (VJEPA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP); xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng ưu đãi thuế quan; đồng thời định hướng phát triển các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, Bộ Công Thương đã tạo nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, gắn kết sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.



Trên cơ sở định hướng chung của Bộ Công Thương, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã và đang đóng vai trò cầu nối trực tiếp, thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Trong năm 2025, thương vụ đã phối hợp tổ chức và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia nhiều sự kiện xúc tiến thương mại – đầu tư quy mô lớn, tiêu biểu như: Triển lãm Foodex Japan 2025, Triển lãm công nghiệp chế tạo M-Tech, Gift Show, DIY Show, Triển lãm thời trang dệt may, Triển lãm vật liệu xây dựng và trang trí, cùng các Lễ hội Việt Nam tại Tokyo và Kanagawa. Đặc biệt, cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nhật Bản năm 2025 tiếp tục thể hiện tính bổ sung lẫn nhau, phản ánh thế mạnh của mỗi nền kinh tế và gắn kết sâu sắc trong chuỗi cung ứng. Việt Nam tiếp tục duy trì thặng dư thương mại với Nhật Bản, cho thấy tầm quan trọng chiến lược của Nhật Bản như một thị trường ổn định cho hàng hóa Việt Nam, đồng thời là nguồn cung cấp nguyên vật liệu đầu vào đáng tin cậy. Điều này khẳng định năng lực sản xuất của Việt Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường Nhật Bản.Chia sẻ về vấn đề này, ông Tạ Đức Minh - Tham tán thương mại Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cho hay: Năm 2025, quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực, đánh dấu một cột mốc quan trọng khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều lần đầu tiên vượt mốc 50 tỷ USD. Đây không chỉ là con số mang ý nghĩa lịch sử, mà còn phản ánh sự tăng trưởng thực chất, bền vững của hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.Theo ông Tạ Đức Minh, những kết quả tích cực nêu trên gắn liền với vai trò định hướng chiến lược của Bộ Công Thương trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Nhật Bản. Thông qua việc đàm phán, triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định đối tác thương mại Việt Nam- Nhật Bản (VJEPA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP); xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng ưu đãi thuế quan; đồng thời định hướng phát triển các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, Bộ Công Thương đã tạo nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, gắn kết sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.Trên cơ sở định hướng chung của Bộ Công Thương, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã và đang đóng vai trò cầu nối trực tiếp, thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Trong năm 2025, thương vụ đã phối hợp tổ chức và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia nhiều sự kiện xúc tiến thương mại – đầu tư quy mô lớn, tiêu biểu như: Triển lãm Foodex Japan 2025, Triển lãm công nghiệp chế tạo M-Tech, Gift Show, DIY Show, Triển lãm thời trang dệt may, Triển lãm vật liệu xây dựng và trang trí, cùng các Lễ hội Việt Nam tại Tokyo và Kanagawa.