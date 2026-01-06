Diện mạo đô thị Việt Nam sau 40 năm đổi mới

06/01/2026

Hành trình 40 năm đổi mới (1986-2026) đã biến Việt Nam từ một quốc gia nông nghiệp lạc hậu trở thành một trong những điểm sáng về tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa tại khu vực. Nhìn vào "bộ mặt" của các thành phố từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng, Hải Phòng, chúng ta thấy rõ một cuộc cách mạng về không gian sống, kiến trúc và tư duy quản trị, khẳng định vị thế mới của đất nước trước thềm kỷ nguyên vươn mình.

Sau ngày đất nước thống nhất và trước thời kỳ Đổi mới (1975-1986), hệ thống đô thị Việt Nam còn nhỏ bé và manh mún, chủ yếu tập trung vào việc tái thiết sau chiến tranh theo mô hình quy hoạch tập trung. Tuy nhiên, kể từ dấu mốc lịch sử năm 1986, quá trình đô thị hóa đã diễn ra mạnh mẽ và trở thành động lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm là trung tâm văn hóa, lịch sử và giải trí sôi động của Hà Nội, bao gồm mặt hồ xanh biếc với Tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn, Cầu Thê Húc, cùng phố đi bộ quanh bờ hồ với vườn hoa, nhà hát, tượng đài, cùng các con phố cổ và kiến trúc Pháp cổ bao quanh , tạo nên sự giao thoa kiến trúc Đông - Tây, là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực đặc sắc (ảnh chụp trước năm 2025). Ảnh: CTV Báo ảnh Việt Nam

Tính đến cuối năm 2025, cả nước đã có hơn 900 đô thị. Tỷ lệ đô thị hóa tăng trưởng vượt bậc, từ mức 19% năm 1990 lên trên 45% vào năm 2025. Khu vực đô thị hiện nay không chỉ là nơi tập trung dân cư mà còn là "đầu tàu" kinh tế, đóng góp khoảng 70% GDP cả nước. Những con số này minh chứng cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng đắn, từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ.

Từ ngày 01/7/2025, mô hình chính quyền đô thị đã chính thức vận hành tại nhiều tỉnh, thành phố, đánh dấu bước ngoặt trong tư duy quản trị tinh gọn, hiệu quả. Mục tiêu đến năm 2030 là đạt tỷ lệ đô thị hóa trên 50%, với trọng tâm là phát triển đô thị thông minh, đô thị xanh và bền vững. Việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý hạ tầng sẽ giúp các thành phố của Việt Nam thích ứng tốt hơn với những biến động của thời đại.

Đà Nẵng là thành phố hiện đại, năng động bên bờ biển Đông nổi bật với đường bờ biển dài tuyệt đẹp, cơ sở hạ tầng phát triển, nhiều điểm du lịch nổi tiếng, cùng với nhịp sống sôi động và sự thân thiện, tạo nên một đô thị đáng sống, cửa ngõ giao thương quan trọng của miền Trung Việt Nam. Ảnh: CTV Báo ảnh Việt Nam

Sau gần 40 năm đổi mới, diện mạo đô thị Việt Nam đã thực sự "thay da đổi thịt", trở thành biểu tượng cho khát vọng phồn vinh của dân tộc. Với cơ đồ và tiềm lực hiện có, hệ thống đô thị sẽ tiếp tục là hạt nhân dẫn dắt nền kinh tế vươn mình, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045./.

Nội dung: Thông Thiện

Ảnh: Báo ảnh Việt Nam và CTV





