Xuất nhập khẩu của Việt Nam lần đầu tiên vượt mốc 900 tỉ USD

26/12/2025

Lần đầu tiên trong lịch sử, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 900 tỉ USD, dự kiến cả năm nay đạt khoảng 920 tỉ USD.

Chiều 25-12, Cục Hải quan đã tổ chức lễ ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam chính thức cán mốc 900 tỉ USD, tính đến thời điểm hiện tại. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, đánh dấu một cột mốc quan trọng của hoạt động thương mại hàng hóa.

Ước xuất nhập khẩu cả năm đạt 920 tỉ USD

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Thọ - Cục trưởng Cục Hải quan - cho biết mặc dù năm 2025 tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp. Cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn gia tăng, đặc biệt việc Hoa Kỳ áp thuế đối ứng đã làm ảnh hưởng đến lưu chuyển hàng hóa, hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu toàn cầu.

Trong nước, nhiều đợt thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế.

"Tuy nhiên trong bối cảnh khó khăn đó, kinh tế Việt Nam vẫn đạt nhiều thành tựu tích cực, nổi bật là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam lần đầu tiên đạt mốc 900 tỉ USD - mức cao nhất từ trước đến nay", ông Thọ cho hay.

Theo Cục Hải quan, lần đầu tiên xuất nhập khẩu của Việt Nam cán mốc 100 tỉ USD khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2007.

Từ đó đến nay, hoạt động thương mại hàng hóa liên tiếp chinh phục các cột mốc mới, mốc lần lượt là 200 tỉ USD năm 2011; 300 tỉ USD vào năm 2015; 400 tỉ USD năm 2017; 500 tỉ USD năm 2018; 700 tỉ USD năm 2021. Năm 2025 xác lập mốc 900 tỉ USD.

Theo Cục Hải quan, cả năm 2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam ước tính đạt 920 tỉ USD, tăng hơn 133 tỉ USD so với năm trước. Trong đó trị giá xuất khẩu ước đạt 449,41 tỉ USD và trị giá nhập khẩu ước đạt 470,59 tỉ USD.

Việt Nam gia nhập nhóm 25 nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất

Theo Cục Hải quan, cùng với quy mô mở rộng, vị thế của Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu cũng được cải thiện rõ rệt. Kết quả này đã đưa Việt Nam gia nhập nhóm 25 nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới

Như đánh giá của Tổ chức Thương mại thế giới, hiện Việt Nam xếp thứ 21 về xuất khẩu và xếp thứ 20 về nhập khẩu trên toàn cầu, tăng 11 bậc về xuất khẩu và 12 bậc về nhập khẩu so với thứ hạng của 10 năm trước.

Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư liên tiếp 10 năm. Năm 2025, dự kiến thặng dư thương mại đạt 21,2 tỉ USD. Trong đó khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thặng dư khoảng 48,2 tỉ USD, trong khi khu vực doanh nghiệp trong nước vẫn thâm hụt thương mại hơn 27 tỉ USD.

Máy vi tính, điện thoại, sản phẩm điện tử và linh kiện đóng vai trò đầu tàu

Cục Hải quan cho biết động lực tăng trưởng xuất nhập khẩu chủ yếu đến từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các nhóm hàng máy vi tính, điện thoại, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt.

Theo đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài dự kiến lần đầu tiên đạt mức kỷ lục với khoảng 663 tỉ USD, tăng tới 25% so với năm trước và chiếm 72% trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước. Trong khi đó, khối doanh nghiệp trong nước đạt khoảng 257 tỉ USD - tương đương với mức trị giá của năm trước.

Về cơ cấu hàng hóa, nhóm công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi chiếm hơn 85% tổng kim ngạch xuất khẩu, với các mặt hàng dẫn đầu như máy vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại và máy móc thiết bị. Riêng ba nhóm hàng công nghệ cao này đóng góp gần một nửa giá trị xuất khẩu và chiếm hơn 2/3 mức tăng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Ở chiều ngược lại, máy móc, linh kiện, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất vẫn chiếm tỉ trọng lớn, phản ánh sự gắn kết chặt chẽ của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cục Hải quan đánh giá hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam đã mở rộng với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trung Quốc vẫn là đối tác lớn nhất của Việt Nam trong năm qua với trị giá thương mại hàng hóa song phương ước đạt 252 tỉ USD. Hoa Kỳ là đối tác xếp thứ 2 của Việt Nam với 170 tỉ USD. Như vậy, tổng trị giá xuất nhập khẩu của hai thị trường Trung Quốc và Hoa Kỳ là 422 tỉ USD, chiếm tỉ trọng 46% tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước.

Cột mốc 900 tỉ USD không chỉ là con số kỷ lục mang ý nghĩa về quy mô, mà còn cho thấy dư địa tăng trưởng lớn của thương mại Việt Nam, nếu tiếp tục cải cách thể chế, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã ký kết./.