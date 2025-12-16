Techfest Việt Nam 2025 - Toàn dân sáng tạo khởi nghiệp

16/12/2025

Techfest 2025 có chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới” diễn ra từ ngày 12-14/12 tại Hà Nội do Bộ KH&CN phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức, dự kiến thu hút 60.000 lượt người, hơn 1.200 quỹ đầu tư, vườn ươm, cùng 1.700 startup trong và ngoài nước.

Lần đầu tiên được tổ chức ngoài trời ngay giữa trung tâm Hà Nội, Techfest mang công nghệ đến gần công chúng hơn, tạo nên không khí sôi động

và dễ tiếp cận cho mọi độ tuổi.

Trong ba ngày sự kiện, từ ngày 12-14/12/2025, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm tràn ngập sắc màu công nghệ số. Người dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế đến đây tham quan, trải nghiệm và khám phá công nghệ sáng tạo của nhiều ngành kinh tế. Từ những rô bốt giao hàng đến công nghệ thực tế ảo, từ UAV công nghiệp lưỡng dụng đến ô tô điện, rồi hệ thống thiết bị bay không người lái phục vụ cho lâm nghiệp đến Robot kéo hàng của các sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội... Ở bất cứ lĩnh vực nào của kinh tế quốc gia đều có sự đồng hành và sáng tạo công nghệ số.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng UBND Hà Nội đã tổ chức chương trình này rất quy mô, hiện đại, huy động được sức mạnh công nghệ kết nối mọi ngành nghề và kinh tế tư nhân hội tụ. Techfest Việt Nam 2025 có các hoạt động như: diễn đàn chính sách, hội thảo chuyên đề, kết nối đầu tư quốc tế, triển lãm công nghệ đã đón hơn 60.000 lượt khách tham dự trực tiếp và trực tuyến, cùng 1.200 quỹ đầu tư, vườn ươm, 1.700 startup trong và ngoài nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian hàng tại Techfest 2025.

Trình diễn robot cho người dân và du khách tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trong Lễ khai mạc Techfest nhấn mạnh: “ Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, giúp nước ta thoát khỏi đói nghèo sau cuộc chiến tranh tàn khốc, hiện nay, vừa đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, vừa là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Đổi mới sáng tạo trong công nghiệp, giúp nước ta có thu nhập trung bình cao, năm 2025 thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam khoảng trên 5000 usd. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao, phát triển nhanh và bền vững”.

Khách tham quan mô hình hệ thống quản lý vận hành khu công nghiệp của Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel).



Con đường phố Đinh Tiên Hoàng với khẩu hiệu: "Toàn dân sáng tạo Khởi nghiêp, biểu tượng Thánh Gióng vươn mình đã cho thấy sự đổi mới Techfest 2025. Mỗi một du khách đến với Techfest đều mang tinh thần kết nối, lan tỏa kinh tế số của Việt Nam đúng như định hướng Quốc gia khởi nghiệp sáng tạo mà Chính phủ đang xây dựng, coi khởi nghiệp là sự nghiệp toàn dân, tạo động lực tăng trưởng mới và mở rộng không gian sáng tạo cho cộng đồng."

Người dân trải nghiệm kính VR thực tế ảo.

Diễn đàn chính sách quốc gia về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo là nơi cơ quan quản lý, chuyên gia quốc tế, quỹ đầu tư và doanh nghiệp trao đổi về cơ hội và thách thức của Việt Nam trong đầu tư mạo hiểm. 10 hội thảo quốc tế với gần 100 chuyên gia đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Hà Lan và nhiều quốc gia khác đã thảo luận những chính sách, nguồn nhân lực, tài chính, đầu tư, thương mại hóa công nghệ và chuyển giao tri thức trong các lĩnh vực AI, nông nghiệp, dữ liệu và kinh tế xanh.

Triển lãm sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp sáng tạo tại Techfest 2025 với các sắc màu đa dạng. Khu khởi nghiệp và tăng trưởng quy tụ nhiều startup, các dự án công nghệ sâu trong y tế, giáo dục, nông nghiệp thông minh hay AI. Khu tiền kỳ lân, kỳ lân trưng bày sản phẩm công nghệ từ các doanh nghiệp tiên phong, các tập đoàn lớn, có khả năng giải quyết bài toán quốc gia và hình thành thế hệ kỳ lân Việt Nam mới. Khu xây dựng hệ sinh thái mô phỏng các chủ thể hình thành văn hóa khởi nghiệp như vườn ươm, quỹ đầu tư, trung tâm nghiên cứu... Khu trải nghiệm công nghệ đột phá và chiến lược là không gian để người dân tương tác trực tiếp với công nghệ.

Techfest 2025 còn có chuỗi các hoạt động bên lề quanh Hồ Gươm với talkshow, workshop, studio AI chụp ảnh lấy ngay, thử thách AR và giao lưu eSports. Talk & Chill Cafe Khởi nghiệp, "game hóa sáng tạo", mini workshop "đổi mới từ ý tưởng nhỏ", tặng sách hay không gian kết nối đầu tư đều được tổ chức trực tiếp tại nơi trưng bày góp phần tạo sắc thái trẻ trung cho Techfest.

Với mô hình kết nối mở, thiết kế quy mô của các gian hàng công nghệ đặc biệt là cách tiếp cận gần gũi, thân thiện hơn với cộng đồng, Techfest Việt Nam 2025 đã tạo ra một ngày hội của công nghệ truyền cảm hứng cho cộng đồng cùng thúc đẩy Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp sáng tạo./.

Bài: Bích Vân, ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam