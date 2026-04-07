Thiết kế “luồng xanh” cho dự án đầu tư công nghệ cao liên kết quốc tế

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu: Quy mô kinh tế số trên GRDP đạt trên 30%; tỷ trọng đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong GRDP đạt 18%..

Các tòa nhà tài chính ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh bên sông Sài Gòn, đối diện bán đảo Thủ Thiêm, phường An Khánh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, với mục tiêu năm 2026 kinh tế số đóng góp trên 30% GRDP của thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó ưu tiên xây dựng và triển khai quy chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) đối với các dịch vụ số và mô hình kinh doanh mới; thiết kế “luồng xanh” cho các dự án đầu tư công nghệ cao có liên kết quốc tế.

Theo kế hoạch triển khai thực hiện thúc đẩy phát triển kinh tế số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 vừa được ban hành ngày 6/4, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính và các sở, ngành, Công an thành phố, Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban quản lý Khu công nghệ cao… tập trung hoàn thiện chính sách, xây dựng một môi trường pháp lý đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi và đột phá để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của kinh tế số; xóa bỏ rào cản đối với sự phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng “luồng xanh” cho các dự án đầu tư công nghệ cao có liên kết quốc tế theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý; đồng thời, đề xuất cơ chế mua sắm công riêng biệt cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, sự phù hợp công nghệ và cơ chế chấp nhận rủi ro nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn hiện tại.

Với hạ tầng được đầu tư bài bản, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh thu hút nhiều tập đoàn công nghệ đến đầu tư. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN

Các sở ngành nghiên cứu, triển khai thí điểm cơ chế thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố lân cận để thúc đẩy phát triển hạ tầng số dùng chung và liên kết chuỗi giá trị; đẩy mạnh liên kết với các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong vùng và các đối tác quốc tế nhằm chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm và công nghệ.

Cùng với đó, thành phố sẽ tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế số, công nghiệp công nghệ số, dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và đổi mới sáng tạo; chủ động tham gia các mạng lưới, diễn đàn khu vực và quốc tế; thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D - Research and Development); khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và cam kết quốc tế có liên quan đến kinh tế số.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục tổ chức quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng các văn bản hướng dẫn thực hiện tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân; nội dung tuyên truyền bám sát các yêu cầu cốt lõi của nghị quyết, gắn với thực tiễn thành phố, với đa dạng hình thức, phương tiện truyền tải.

Tổ chức thường xuyên các phong trào thi đua chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 11/NQ-CP nhằm xây dựng văn hóa sáng tạo, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu: Quy mô kinh tế số trên GRDP đạt trên 30%; tỷ trọng đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong GRDP đạt 18%; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 13,4%; thương mại điện tử chiếm tỷ trọng tối thiểu 13,4% trong tổng mức bán lẻ.

Thành phố cũng phấn đấu tỷ lệ phủ sóng 5G cho người dân từ 95% trở lên; đồng thời nghiên cứu phát triển và thử nghiệm công nghệ di động thế hệ thứ 6 (mạng 6G) tại thành phố, qua đó báo cáo, đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ đưa vào thử nghiệm tại một khu vực trên địa bàn thành phố./.