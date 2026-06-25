Sôi động Lễ hội biển Tam Thanh 2026 bên dòng Trường Giang.

Với chủ đề “Tam Thanh - Biển xanh vẫy gọi”, Lễ hội biển Tam Thanh năm 2026 diễn ra từ ngày 25-28/6 tại bãi biển Hạ Thanh, Quảng trường biển Tam Thanh và khu vực sông Trường Giang, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh, Lễ hội biển Tam Thanh năm 2026 là sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hưởng ứng lễ hội “Tận hưởng Đà Nẵng 2026”, nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch biển, văn hóa cộng đồng và các sản phẩm đặc trưng của địa phương; đồng thời góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam thành phố.

Với chủ đề "Tam Thanh - Biển xanh vẫy gọi", Lễ hội biển Tam Thanh năm 2026 diễn ra từ ngày 25-28/6. Ảnh: Phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm và vui chơi giải trí đặc sắc được tổ chức như trình diễn nghệ thuật thả diều; trưng bày nghệ thuật đá cảnh với chủ đề “Đá hát trùng khơi”; không gian ẩm thực và trưng bày sản phẩm OCOP; trải nghiệm chèo thuyền kayak trên sông Trường Giang; cuộc thi “Biển gọi yêu thương - Gắn kết gia đình”; cuộc thi vẽ tranh thanh, thiếu niên với chủ đề “Tam Thanh - Biển kể chuyện”; hoạt động tạo hình nghệ thuật trên cát; Giải cờ truyền thống phường Quảng Phú lần thứ I năm 2026 và cuộc thi bơi biển.

Phó Bí thư Thường trực phường Quảng Phú Phạm Đình Vũ cho biết, thông qua Lễ hội biển Tam Thanh năm 2026, địa phương mong muốn giới thiệu rộng rãi hơn nữa vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống văn hóa cộng đồng cư dân ven biển, tiềm năng phát triển du lịch biển, dịch vụ và các sản phẩm du lịch đặc sắc đến với người dân, du khách và bạn bè gần xa.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, sân khấu được thiết kế theo hình thức thực cảnh ngay bên bờ biển Tam Thanh, tái hiện sinh động đời sống lao động, sinh hoạt và văn hóa của cư dân vùng biển qua nhiều thế hệ, góp phần truyền tải thông điệp về phát triển du lịch xanh, bền vững gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa địa phương.

Thông qua lễ hội, phường Quảng Phú mong muốn tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến biển giàu bản sắc, thân thiện, an toàn và văn minh; đồng thời lan tỏa thông điệp về phát triển du lịch xanh, bền vững, gắn kết cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội địa phương./.