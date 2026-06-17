Vẻ đẹp hoang sơ thu hút du khách đến Đầm Chuồn, Huế
Cách trung tâm thành phố Huế hơn 10km, Đầm Chuồn thu hút du khách bởi cảnh quan hoang sơ, yên bình.
Cách trung tâm thành phố Huế hơn 10km, Đầm Chuồn (Huế) trong hệ đầm phá Tam Giang có diện tích trên 100ha, là điểm du lịch được ưa chuộng, nhất là vào mùa hè. Đầm Chuồn thu hút du khách bởi cảnh quan hoang sơ, nhịp sống êm ả, khung cảnh yên bình giữa mênh mông làn nước trong xanh, cùng nò sáo là hệ thống cọc tre và lưới giăng để khai thác thủy sản.
Báo ảnh Việt Nam/TTXVN