Vẻ đẹp hoang sơ thu hút du khách đến Đầm Chuồn, Huế

17/06/2026

Cách trung tâm thành phố Huế hơn 10km, Đầm Chuồn thu hút du khách bởi cảnh quan hoang sơ, yên bình.

Cách trung tâm thành phố Huế hơn 10km, Đầm Chuồn (Huế) trong hệ đầm phá Tam Giang có diện tích trên 100ha, là điểm du lịch được ưa chuộng, nhất là vào mùa hè. Đầm Chuồn thu hút du khách bởi cảnh quan hoang sơ, nhịp sống êm ả, khung cảnh yên bình giữa mênh mông làn nước trong xanh, cùng nò sáo là hệ thống cọc tre và lưới giăng để khai thác thủy sản.

Nhịp sống yên ả giữa làn nước mênh mông trên Đầm Chuồn, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Hệ thống cọc tre và lưới giăng để khai thác thủy sản trên Đầm Chuồn. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Du khách tham quan Đầm Chuồn bằng ghe thuyền. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Nhà hàng nổi trên Đầm Chuồn phục vụ du khách. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN