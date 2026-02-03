"Ngựa Xuân": Triển lãm về con giáp Bính Ngọ với đa dạng ngôn ngữ tạo hình

Cùng chung chủ đề về con giáp của năm Bính Ngọ 2026 nhưng các tác phẩm trong "Ngựa Xuân" rất đa dạng chất liệu, lụa, giấy dó, màu nước, sơn dầu…, và phong phú về ngôn ngữ tạo hình.

Một số tác phẩm trong triển lãm "Ngựa Xuân." (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Đón Xuân Bính Ngọ 2026, ngày 2/2, Báo Nhân Dân tổ chức triển lãm “Ngựa Xuân” giới thiệu 32 tác phẩm hội họa lấy hình tượng con ngựa làm chủ đề trung tâm.

20 hoạ sỹ Nam, Bắc có một dịp hiếm hoi cùng tụ hội tại trụ sở Toà soạn Báo Nhân Dân để gửi đến công chúng, người yêu mỹ thuật Việt Nam những sáng tác tâm đắc của mình về đề tài con giáp Ngọ.

Trong văn hóa phương Đông, ngựa là biểu trưng của sức mạnh, sự bền bỉ, tinh thần tiến bước và khát vọng vươn xa. Các tác phẩm triển lãm được thể hiện bằng nhiều chất liệu và bút pháp khác nhau, từ hiện thực đến cách điệu, từ cảm hứng truyền thống đến tiếp cận đương đại, với các chất liệu sơn dầu trên vải, bột màu trên giấy, acrylic, vàng bạc trên toan... Các tác phẩm đều tập trung khắc họa vẻ đẹp khỏe khoắn, sinh động của ngựa trong không khí mùa Xuân, tạo nên một không gian nghệ thuật hài hòa, giàu tính thẩm mỹ.

Tại triển lãm, người xem có dịp thăm lại bảng màu đậm cá tính, cảm nhận sâu sắc hơn bút lực và tấm chân tình với con người, cuộc đời, nghệ thuật của nhiều tên tuổi hoạ sỹ: Lê Trí Dũng, Lê Anh Vân, Đặng Dương Bằng, Phạm An Hải, Đào Hải Phong, Phạm Luận, Đặng Tiến.

Người xem có dịp thưởng thức các tác phẩm hội họa đa sắc màu. Ảnh: Minh Thu/Vietnam+

Chút cảm xúc phiêu lãng có thể làm người xem xao xuyến khi đứng trước tranh của Bùi Tiến Tuấn, Vũ Đình Tuấn, Phương Bình, Phạm Hà Hải.

Ngôn ngữ hội hoạ biểu hiện ghi dấu ấn của các họa Trần Vinh, Doãn Hoàng Lâm có thể đem lại không ít sự ngạc nhiên thú vị với những bức tranh mang chủ đề ngựa của họ.

Các hoạ sỹ trẻ hơn, đang dồi dào sức sáng tạo và tinh thần thể nghiệm cùng ngôn ngữ, màu sắc, chất liệu, như Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Minh, Bùi Văn Tuất, Đoàn Đức Hùng, Nguyễn Minh Quân, Kim Duẩn, Tùng Nguyễn cùng đóng góp vào sự phong phú những hình ảnh ngựa, rất đời, rất thực, mà cũng rất ảo, rất mơ.

Theo ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cùng chung cảm hứng về con giáp của năm Bính Ngọ, nhưng mỗi tác phẩm trong triển lãm lại mang một sắc thái riêng, phản ánh cá tính sáng tạo và chiều sâu cảm xúc của từng họa sỹ.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. Ảnh: Khiếu Minh/Vietnam+

Đối với Báo Nhân Dân, triển lãm “Ngựa Xuân” không chỉ là một sự kiện mỹ thuật, mà còn là một biểu hiện cụ thể của sứ mệnh văn hóa mà tờ báo luôn kiên trì theo đuổi. Báo chí cách mạng, bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận, còn có trách nhiệm đồng hành với đời sống tinh thần của xã hội, nuôi dưỡng những giá trị nhân văn, bồi đắp thẩm mỹ và khơi mở niềm tin vào những điều tốt đẹp.

“Sự quy tụ đông đảo các họa sỹ thuộc nhiều thế hệ, nhiều phong cách sáng tạo, cùng hiện diện trong không gian của Báo Nhân Dân, là minh chứng cho tinh thần cởi mở, cầu thị của Báo Đảng trong việc lắng nghe, tiếp nhận những tiếng nói đa dạng, những góc nhìn phong phú từ đời sống xã hội, để từ đó không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, chiều sâu tư tưởng và sức lan tỏa của tờ báo,” ông Lê Quốc Minh nói.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, họa sỹ Lê Anh Vân cho hay con ngựa, với nhiều biểu hiện từ hình thức đến tính cách, là điểm tựa cảm hứng sáng tác của họa sỹ. Mỗi người, tùy vào sở nguyện, phong cách và cảm xúc, đã họa lại một hay nhiều hình dung hòa quyện giữa con giáp biểu tượng và đời sống tinh thần của con người trong năm mới.

“Ngựa là con vật quen thuộc với đời sống, chính vì vậy mà vẽ ngựa không dễ. Tôi mang đến triển lãm bức tranh ‘Ngựa chơi trăng’ mang nét hồn nhiên. Trong ánh trăng sáng dịu dàng, vó ngựa dường như thảnh thơi, tung tăng hơn. Sau một năm lao động vất vả, chú ngựa được thong thả ngắm trăng,” họa sỹ Lê Anh Vân nói.

Triển lãm kéo dài đến ngày 7/2 trong khuôn viên Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

Một số tác phẩm trong triển lãm:

Tác phẩm của họa sỹ Nguyễn Minh. Ảnh: Minh Thu/Vietnam+

Tranh Bính Ngọ của họa sỹ Lê Trí Dũng. Ảnh: Minh Thu/Vietnam+

Ảnh: Minh Thu/Vietnam+

Tác phẩm "Ngựa chơi trăng" của họa sỹ Lê Anh Vân. Ảnh: Minh Thu/Vietnam+

Có những tác phẩm hòa quyện nét hiện đại và kỹ thuật hội họa truyền thống. Ảnh: Minh Thu/Vietnam+