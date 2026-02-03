Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Những tiện ích đặc biệt

Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng,” diễn ra từ ngày 2-13/2/2026, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh, Hà Nội.

Hội chợ không chỉ được định vị là một sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia, mà còn trở thành không gian lan tỏa các giá trị kinh tế, văn hóa và sáng tạo, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập, giàu bản sắc trong thời điểm khởi đầu năm mới.

Đến với Hội chợ, du khách được trải nghiệm những tiện ích đặc biệt, giúp hành trình du xuân của mình thêm thoải mái và thuận tiện./.