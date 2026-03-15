Nửa thế kỷ không phai ký ức về kỳ bầu cử đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất

Sáng nay, khắp cả nước rộn ràng ngày hội bầu cử. Cử tri náo nức đi bỏ phiếu, gửi niềm tin vào những đại biểu đại diện cho ý chí nhân dân, tiếp nối khát vọng hòa bình và phát triển của nhiều thế hệ.

Trong niềm hân hoan của ngày hội toàn dân hôm nay, nhiều cử tri lớn tuổi lại nhớ về ký ức cách đây 50 năm, họ cũng phấn khởi đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+ Sáng nay, khắp mọi miền Tổ quốc rộn ràng không khí ngày hội lớn. Từ thành thị đến thôn quê, dòng người náo nức đến các điểm bỏ phiếu, trang trọng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu có tâm, có tầm, đại diện cho ý chí và quyền lợi của nhân dân.

Trong niềm vui chung ấy, nhiều cử tri cao tuổi không giấu được xúc động khi ký ức bốn mươi năm trước chợt ùa về. Đó là kỳ bầu cử đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất, khi non sông liền một dải, Bắc-Nam sum họp một nhà.

Khi ấy, hơn 23 triệu cử tri trên khắp cả nước đã nô nức đi bỏ phiếu, mang theo khát vọng lớn lao về một tương lai độc lập, hòa bình và thống nhất bền vững. Vì thế mà những lá phiếu hôm nay không chỉ là lựa chọn cho hiện tại, mà còn tiếp nối niềm tin và ước vọng của nhiều thế hệ.

Từ kỷ nguyên độc lập dân tộc

Ngày 6/4/1975, trong khi những tin tức thắng trận từ miền Nam liên tiếp truyền về, hàng triệu cử tri miền Bắc đã nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa V. Cử tri đã bầu 424 đại biểu trong tổng số 527 người được giới thiệu ra ứng cử.

Tiếp sau đó, Kỳ họp thứ Nhất đã được triệu tập họp từ ngày 3-6/6/1975 trong bối cảnh cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 vừa kết thúc toàn thắng, non sông thu về một mối, đất nước bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.

Ngày 25/4/1976, nhân dân khắp hai miền Bắc-Nam nô nức tham gia Tổng tuyển cử bầu Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối, vấn đề cấp bách trước mắt là phải thực hiện thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Hội đồng cố vấn Chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam quyết định lấy ngày 25/4/1976 là ngày tiến hành cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất.

Như cánh chim báo tin vui, quyết định này nhanh chóng được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong cả nước tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và chuẩn bị các điều kiện cho ngày bầu cử thống nhất đất nước.

Ông Kiều Vĩnh Lộc (sinh năm 1946) lúc đó đang tham gia chiến đấu trong chiến trường miền Nam. Ông nhớ như in rằng công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai khẩn trương, đồng bộ, từ nông thôn đến thành phố, khắp nơi đều rộn ràng cờ hoa, biểu ngữ cùng các cuộc mít tinh được tổ chức rầm rộ, thổi bùng tinh thần nhiệt huyết cách mạng và ý thức trách nhiệm trong nhân dân. Đồng bào cả nước háo hức chờ đón ngày được cầm lá phiếu trên tay, thực hiện quyền công dân của một nước Việt Nam độc lập, thống nhất.

Ông Kiều Vĩnh Lộc hiện đang sinh sống tại phường Cửa Nam, Hà Nội. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, ông Lộc cho hay quy trình chuẩn bị cho bầu cử lúc đó cũng giống như bây giờ: Có niêm yết danh sách cử tri, niêm yết tiểu sử các ứng cử viên Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Tuy nhiên trước đây không có các buổi ứng cử viên tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và thể hiện quyết tâm đóng góp cho địa phương và đất nước. Bộ đội phải hỗ trợ rất nhiều công việc: Hướng dẫn người dân, giúp chính quyền lập danh sách cử tri, vận động bầu cử và hỗ trợ tổ chức ngày bầu cử vì lúc đó chính quyền địa phương cũng còn rất mới.

“Thời điểm đó chủ yếu là tuyên truyền miệng, chứ chưa có nhiều phương tiện như bây giờ. Nhiều người dân chưa hiểu rõ tiểu sử các ứng cử viên. Vì vậy chúng tôi phải nắm chắc thông tin về các ứng cử viên và chương trình hành động của họ để giải thích cho người dân,” ông Lộc kể lại.

Hòa chung bầu không khí tưng bừng, ông Lộc vừa tự hào, vừa cảm thấy trách nhiệm rất lớn bởi đây là lần đầu tiên người dân tham gia bầu cử trong một chế độ mới.

“Tôi nhận thấy bà con miền Nam rất phấn khởi. Tỷ lệ đi bầu cử rất cao, gần 99% cử tri tham gia. Trước đó, dưới chính quyền cũ chưa bao giờ có tỷ lệ người đi bầu đông như vậy,” ông Lộc nói.

Ông Nguyễn Văn Hiệp là Tổ trưởng Tổ bầu cử số 1, phường Cửa Nam. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam

Cùng chung cảm xúc đó, ông Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1954), Tổ trưởng Tổ bầu cử số 1, phường Cửa Nam cho hay ông đã có 12 lần đi bầu cử Quốc hội. Lần đầu tiên là cuộc bầu cử Quốc hội khóa V vào tháng 3/1975. Khi đó cuộc kháng chiến chống Mỹ đang ở giai đoạn cuối cùng.

Như bao bạn trẻ khác, cảm xúc của ông lúc đó là sự hồi hộp xen lẫn niềm tự hào, bởi lần đầu tiên mình được cầm lá phiếu để bầu ra cơ quan quyền lực cao nhất của một đất nước độc lập, tự do và dân chủ.

Một năm sau đó, ông lại tiếp tục đi bầu Quốc hội khóa VI – kỳ bầu cử đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất. Thời điểm đó ông đang là học viên Trường Sỹ quan Lục quân.

“Là người lính, đồng thời cũng là học viên sỹ quan, nên chúng tôi có ý thức chính trị, cũng như quyền và nghĩa vụ công dân rất rõ. Tôi thấy rất tự hào và phấn khởi. Cảm nhận mình là công dân của một nước Việt Nam độc lập, không còn sự chia cắt Bắc-Nam nữa,” ông Hiệp nói.

Đến kỷ nguyên vươn mình

Chính từ những trải nghiệm đặc biệt đó, mà ông Hiệp lại càng xúc động khi cầm lá phiếu trên tay đi bầu cử những người đại diện cho tiếng nói của Nhân dân, gánh vác trách nhiệm đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Trịnh Sao Mai trả lời phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus tại Di tích 5D Hàm Long, nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên (tháng 3/1929). Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

“Giờ đây, công tác bầu cử gặp nhiều thuận lợi hơn, đặc biệt là áp dụng công nghệ số vào công tác chuẩn bị. Đó là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, để mang đến một ngày hội non sông khí thế phấn khởi, trang trọng. Mỗi kỳ bầu cử, tôi đều mong muốn các cử tri sẽ tìm ra người xứng đáng đại diện cho tiếng nói của nhân dân,” ông Hiệp bộc bạch.

Cùng chung kỳ vọng, ông Trịnh Sao Mai (sinh năm 1952), Tổ trưởng Tổ bầu cử số 3, phường Cửa Nam cho rằng các đại biểu ngày nay cần có tâm, có tầm, có tài để đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên khoa học-công nghệ ngày nay.

“Kỳ bầu cử này tôi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong công tác tổ chức, tuyên truyền. Ngày trước chủ yếu cử tri nghe thông báo qua loa phát thanh hoặc giấy tờ, còn bây giờ, thông tin được cập nhật trên các nhóm mạng xã hội của tổ dân phố, các điểm bỏ phiếu còn gắn mã QR để cử tri tra cứu danh sách hoặc tiểu sử ứng viên ngay trên điện thoại, rất thuận tiện,” ông Trịnh Sao Mai nói.

Ông Trịnh Sao Mai đi bầu cử ngày 15/3. Ảnh: Minh Thu/Vietnam+

Từ nhận định đó, ông cho rằng đất nước ngày càng cần những người có chuyên môn cao để đáp ứng yêu cầu phát triển của thời đại.

“Nhân dân rất kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo mới, những người có năng lực, trình độ và tâm huyết với đất nước. Các ứng cử viên lần này đều đã trải qua nhiều bước lựa chọn rất chặt chẽ. Tuy nhiên, cử tri vẫn phải nghiên cứu kỹ tiểu sử để lựa chọn người xứng đáng nhất – người có thể đại diện cho nhân dân và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân,” ông Trịnh Sao Mai nói./.