Chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975 qua những trang sách

Ký ức Đại thắng mùa Xuân năm 1975 sống động qua từng trang sách

Từ những trang nhật ký của người lính trẻ, những ghi chép nơi chiến trường của nữ bác sĩ, đến những tiểu thuyết khắc họa đời sống kháng chiến, tất cả đã góp phần tạo nên một bức tranh đa chiều về cuộc chiến đấu gian khổ mà vĩ đại của dân tộc.

Trong đó, "Đặng Thùy Trâm và Cuốn nhật ký thứ ba" trở thành điểm nhấn đặc biệt khi mở ra một lát cắt đời sống rất khác: đời sống trước chiến tranh của một con người cụ thể, với tuổi trẻ, tình yêu, gia đình và những lựa chọn mang tính bước ngoặt. Cuốn sách không chỉ giúp hoàn thiện chân dung nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm mà còn đưa người đọc trở về những năm tháng thanh xuân trong hòa bình, để từ đó hiểu sâu hơn quyết định dấn thân vào chiến trường.

Bên cạnh đó, các tác phẩm văn xuôi và tiểu thuyết lịch sử khác tiếp tục khắc họa chân dung người lính và nhân dân trong chiến tranh, từ những trận địa ác liệt đến những làng quê bền bỉ trong bom đạn. Ở đó, chiến tranh không chỉ là mất mát, mà còn là nơi tỏa sáng của tình đồng đội, của niềm tin và khát vọng sống.

Những trang sách mang đến một góc nhìn sâu lắng và đầy nhân văn. Qua từng dòng chữ, người đọc hôm nay có thể chạm đến những xúc cảm rất đời thường: nỗi nhớ nhà, tình yêu, sự cô đơn, nhưng cũng là ý chí kiên cường và niềm tin mãnh liệt vào ngày đất nước hòa bình, thống nhất.

Năm nay, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), nhiều ấn phẩm mới tiếp tục được giới thiệu, góp phần làm phong phú thêm dòng chảy ký ức về Đại thắng mùa Xuân 1975. Nổi bật là cuốn "30.4.1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại", tập hợp nhiều bài viết giá trị, tái hiện chặng cuối đầy quyết liệt của cuộc kháng chiến.

Tác phẩm mang đến cái nhìn đa chiều về những giờ phút lịch sử tại Sài Gòn tháng 4/1975, từ các quyết sách chiến lược, diễn biến chính trị, đến góc nhìn của những người trong cuộc và cả quan sát của báo chí quốc tế. Qua đó, người đọc có cơ hội sống lại thời khắc mang tính bước ngoặt của lịch sử dân tộc, khi vận mệnh đất nước được định đoạt.

Có thể nói, qua những trang sách, Chiến thắng 30/4 không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là ký ức sống động, là nguồn cảm hứng bất tận để các thế hệ hôm nay và mai sau hiểu, trân trọng và tiếp nối những giá trị mà cha ông đã dày công vun đắp./.