Lễ hội Điện Huệ Nam 2026: Khơi dậy sức mạnh văn hóa từ di sản quốc gia

22/04/2026

Lễ hội Điện Huệ Nam 2026 đã thu hút hàng vạn người dân và du khách tham gia vào không gian văn hóa cộng đồng sôi nổi. Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này đang trở thành "sứ giả" quảng bá hiệu quả hình ảnh con người và vùng đất di sản Huế. Đây là minh chứng sinh động cho việc đưa tinh thần Nghị quyết 80 vào thực tiễn, biến di sản thành nguồn lực nội sinh để thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế - xã hội bền vững./.

Lễ hội Điện Huệ Nam là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hoá tâm linh thờ phụng Thánh Mẫu Thiên Y A Na, được tổ chức vào tháng Ba và tháng Bảy âm lịch hằng năm. Đây là một trong những sự kiện văn hóa tâm linh tiêu biểu của xứ Huế. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát

Đoàn rước cung nghinh Thánh Mẫu và Hội đồng Tứ phủ vào Chánh điện Huệ Nam. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát