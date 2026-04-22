Lễ hội Điện Huệ Nam 2026: Khơi dậy sức mạnh văn hóa từ di sản quốc gia
Lễ hội Điện Huệ Nam 2026 đã thu hút hàng vạn người dân và du khách tham gia vào không gian văn hóa cộng đồng sôi nổi. Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này đang trở thành "sứ giả" quảng bá hiệu quả hình ảnh con người và vùng đất di sản Huế. Đây là minh chứng sinh động cho việc đưa tinh thần Nghị quyết 80 vào thực tiễn, biến di sản thành nguồn lực nội sinh để thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế - xã hội bền vững./.
- Nội dung: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN
-