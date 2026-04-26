Du khách ấn tượng với đêm 'Hoàng cung huyền ảo' trong Đại Nội Huế

Tối 25/4, tại Đại Nội Huế, Chương trình “Hoàng cung huyền ảo” do Ban Tổ chức Festival Huế 2026 thực hiện đã chính thức khai màn.

Khai hỏa thần công trong đêm “Hoàng cung huyền ảo” tại Đại Nội Huế.

Chương trình diễn ra vào các buổi tối từ 25 - 28/4 tại Đại Nội Huế và không thu vé vào cửa, tạo điều kiện để người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm di sản văn hóa.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, được dàn dựng công phu, Chương trình “Hoàng cung huyền ảo” tái hiện sinh động không gian Hoàng cung về đêm, thông qua chuỗi hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm đặc sắc. Mở đầu chương trình là Lễ Đổi gác tại Ngọ Môn, kết hợp hiệu ứng khai hỏa thần công, đánh dấu thời khắc mở cửa Hoàng cung. Cũng tại chương trình, du khách được bước vào không gian ánh sáng huyền ảo với hệ thống đuốc thắp sáng, trình diễn 3D mapping họa tiết cung đình ở cầu Trung Đạo. Tiếp đến là màn múa đèn lồng của các cung nữ, tạo nên hành trình dẫn dắt giàu cảm xúc, đưa người xem vào khu vực sân Đại Triều Điện Thái Hòa. Tại đây, điểm nhấn nổi bật của chương trình là Lễ Thiết triều được sân khấu hóa, tái hiện không khí triều chính trang nghiêm của triều Nguyễn.

Tái hiện Lễ Thiết triều trong đêm “Hoàng cung huyền ảo” tại Đại Nội Huế.

Ngay sau đó, Lễ xuất quân và Thao diễn Kinh binh ở phía Đông Điện Thái Hòa diễn ra hoành tráng, với các màn trình diễn võ thuật truyền thống như: múa cờ, múa côn, kích giáo, bắn cung..., kết hợp hiệu ứng phụt lửa góp phần khắc họa khí thế oai nghiêm của quân đội xưa. Ở phía Tây Điện Thái Hòa là không gian “Phiên chợ Hoàng cung”, mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho du khách. Quang cảnh Lễ Đổi gác ở Ngọ Môn trong đêm “Hoàng cung huyền ảo” tại Đại Nội Huế. Chương trình “Hoàng cung huyền ảo” còn mở ra nhiều không gian trải nghiệm đa dạng như trò chơi cung đình, trình diễn áo dài Huế kết hợp Hanbok của Hàn Quốc, tạo nên sự giao thoa văn hóa thú vị.