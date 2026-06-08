Linh thiêng Lễ rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam

08/06/2026

Tối 7/6/2026 (nhằm 22/4 âm lịch), tại Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang), Ban tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 phối hợp với UBND phường Vĩnh Tế và Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam trang trong tổ chức Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam từ bệ đá Bà ngự trên đỉnh núi Sam về Miếu Bà ở dưới chân núi Sam.

Đây một trong các nghi lễ trọng tâm và linh thiêng nhất trong chuỗi sự kiện Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam - phản ánh sâu sắc về tâm linh, văn hóa và tinh thần cộng đồng của người dân Nam Bộ. Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng các nghi thức truyền thống, từ Lễ khai thủy – đăng sơn - thỉnh thánh mẫu, dâng hương đài liệt sĩ; đến di kiệu Bà từ đài liệt sĩ lên đỉnh núi Sam để thực hiện lễ phục hiện thỉnh áo, mão Bà lên kiệu,…. Trong tiếng trống múa lân rộn rã, đoàn rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam kéo dài hơn hơn 3km từ trên đỉnh núi xuống dưới chân núi với sự tham gia của hàng ngàn người dân và du khách thập phương trong trang phục chỉnh tề.

Chương trình sân khấu hóa Lễ phục hiện rước tượng Bà xuống núi. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Chương trình sân khấu hóa Lễ phục hiện rước tượng Bà xuống núi. Ảnh: Công Mạo-TTXVN