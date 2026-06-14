DIFF 2026: Mãn nhãn với "đại tiệc" pháo hoa trong mưa
Màn đối đầu giữa Tamaya Kitahara Fireworks (Nhật Bản) và Martarello Group S.L.R (Italy) được nhiều người ví như trận “chung kết sớm” của DIFF 2026. Từ nhiều giờ trước khi khai hỏa, khán đài pháo hoa với sức chứa hàng vạn người đã kín chỗ; các cây cầu và tuyến đường ven sông Hàn cũng chật kín người dân và du khách. Với lợi thế thi đấu trước, đội Nhật Bản dẫn dắt khán giả bước vào một hành trình giàu cảm xúc, nơi vẻ đẹp được cảm nhận bằng sự tinh tế, hài hòa và những khoảng lặng đầy chất thơ. Những chùm pháo Nishiki Kamuro đặc trưng được ví như những dải lụa vàng mềm mại buông xuống từ bầu trời liên tục xuất hiện, tạo nên những lớp ánh sáng thanh thoát, đậm bản sắc xứ sở mặt trời mọc.
Đặc biệt, phần âm nhạc của đội Nhật Bản trở thành điểm nhấn khiến khán đài nhiều lần bùng nổ. Bên cạnh những giai điệu mang đậm dấu ấn văn hóa Nhật như “New Genesis”, “Always With Me” hay nhạc phim “Ryomaden”, đội còn tạo bất ngờ khi phát lên ca khúc Việt Nam “Những ngày trời bao la”. Sự kết hợp giữa pháo hoa được lập trình chính xác theo từng nhịp nhạc và những bản nhạc ấn tượng đã biến phần trình diễn của Nhật Bản thành một “concert ánh sáng” thực thụ. Mỗi trường đoạn đều tạo nên sự kết nối mạnh mẽ với khán giả, đặc biệt là giới trẻ, đúng với tinh thần giao thoa “văn hóa”, chủ đề của đêm thi.
Khởi đầu bằng những giai điệu cổ điển hùng tráng như “Lacrimosa”, màn trình diễn của Italy dần dẫn dắt khán giả đi từ chiều sâu của di sản văn hóa châu Âu tới những hơi thở đương đại. Đội Italy cũng khéo léo lồng ghép ca khúc nổi tiếng trong giới trẻ Việt Nam như “See Tình”, tạo nên những khoảnh khắc kết nối đầy cảm xúc với khán giả. Những hiệu ứng pháo hoa đa tầng, các trường đoạn cao trào giàu chất điện ảnh cùng khả năng đồng bộ hoàn hảo giữa âm nhạc và ánh sáng đã biến bầu trời sông Hàn thành một sân khấu nghệ thuật khổng lồ. Mỗi phân đoạn như một thước phim kể về hành trình của văn hóa nhân loại, nơi những giá trị truyền thống không ngừng được làm mới để hướng tới tương lai.
Không chỉ có pháo hoa, đêm thi thứ ba còn là một đại nhạc hội đầy sắc màu văn hóa bên sông Hàn, với sự tham gia của các ca sỹ nổi tiếng như Hoàng Thùy Linh, Quang Hào... cùng những vũ điệu đặc sắc, mang đậm tinh thần văn hóa Nhật Bản, Italy và Việt Nam. Những giai điệu sôi động, phần dàn dựng giàu năng lượng cùng hiệu ứng sân khấu hiện đại đã khiến không khí bên sông Hàn bùng nổ.