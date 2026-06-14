DIFF 2026: Mãn nhãn với "đại tiệc" pháo hoa trong mưa

14/06/2026

Màn đối đầu giữa Tamaya Kitahara Fireworks (Nhật Bản) và Martarello Group S.L.R (Italy) được nhiều người ví như trận “chung kết sớm” của DIFF 2026. Từ nhiều giờ trước khi khai hỏa, khán đài pháo hoa với sức chứa hàng vạn người đã kín chỗ; các cây cầu và tuyến đường ven sông Hàn cũng chật kín người dân và du khách. Với lợi thế thi đấu trước, đội Nhật Bản dẫn dắt khán giả bước vào một hành trình giàu cảm xúc, nơi vẻ đẹp được cảm nhận bằng sự tinh tế, hài hòa và những khoảng lặng đầy chất thơ. Những chùm pháo Nishiki Kamuro đặc trưng được ví như những dải lụa vàng mềm mại buông xuống từ bầu trời liên tục xuất hiện, tạo nên những lớp ánh sáng thanh thoát, đậm bản sắc xứ sở mặt trời mọc.

Đặc biệt, phần âm nhạc của đội Nhật Bản trở thành điểm nhấn khiến khán đài nhiều lần bùng nổ. Bên cạnh những giai điệu mang đậm dấu ấn văn hóa Nhật như “New Genesis”, “Always With Me” hay nhạc phim “Ryomaden”, đội còn tạo bất ngờ khi phát lên ca khúc Việt Nam “Những ngày trời bao la”. Sự kết hợp giữa pháo hoa được lập trình chính xác theo từng nhịp nhạc và những bản nhạc ấn tượng đã biến phần trình diễn của Nhật Bản thành một “concert ánh sáng” thực thụ. Mỗi trường đoạn đều tạo nên sự kết nối mạnh mẽ với khán giả, đặc biệt là giới trẻ, đúng với tinh thần giao thoa “văn hóa”, chủ đề của đêm thi.

Nếu Nhật Bản chinh phục người xem bằng sự tinh tế và lãng mạn, thì Italy lại đưa khán giả vào một câu chuyện giàu chất điện ảnh với màn trình diễn mang tên “Echoes Becoming Future” (Âm vang hướng tới tương lai). Phát huy thế mạnh kể chuyện đã làm nên thương hiệu của mình, đội Italy dẫn dắt người xem từ những giá trị văn hóa truyền thống của châu Âu đến hơi thở hiện đại của thế giới đương đại.

Đội Italy “đốt cháy” sông Hàn bằng màn trình diễn thị giác nổi bật. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Khởi đầu bằng những giai điệu cổ điển hùng tráng như “Lacrimosa”, màn trình diễn của Italy dần dẫn dắt khán giả đi từ chiều sâu của di sản văn hóa châu Âu tới những hơi thở đương đại. Đội Italy cũng khéo léo lồng ghép ca khúc nổi tiếng trong giới trẻ Việt Nam như “See Tình”, tạo nên những khoảnh khắc kết nối đầy cảm xúc với khán giả. Những hiệu ứng pháo hoa đa tầng, các trường đoạn cao trào giàu chất điện ảnh cùng khả năng đồng bộ hoàn hảo giữa âm nhạc và ánh sáng đã biến bầu trời sông Hàn thành một sân khấu nghệ thuật khổng lồ. Mỗi phân đoạn như một thước phim kể về hành trình của văn hóa nhân loại, nơi những giá trị truyền thống không ngừng được làm mới để hướng tới tương lai.

Đêm trình diễn đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Nữ du khách Susan Guenther (Hoa Kỳ) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tới Đà Nẵng và đi xem Lễ hội DIFF, các màn pháo hoa đều bùng nổ cảm xúc và mãn nhãn. Người dân thân thiện, công tác tổ chức chuyên nghiệp và không khí thật tuyệt vời, tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè, người thân về lễ hội đặc biệt này”.

Không chỉ có pháo hoa, đêm thi thứ ba còn là một đại nhạc hội đầy sắc màu văn hóa bên sông Hàn, với sự tham gia của các ca sỹ nổi tiếng như Hoàng Thùy Linh, Quang Hào... cùng những vũ điệu đặc sắc, mang đậm tinh thần văn hóa Nhật Bản, Italy và Việt Nam. Những giai điệu sôi động, phần dàn dựng giàu năng lượng cùng hiệu ứng sân khấu hiện đại đã khiến không khí bên sông Hàn bùng nổ.

Sau ba đêm thi, DIFF 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là lễ hội pháo hoa hàng đầu khu vực và điểm hẹn mùa hè của châu Á xứng đáng với danh hiệu Top 9 Lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh do tạp chí Travel + Leisure vừa bình chọn. Năm nay, DIFF tiếp tục mang đến nhiều trải nghiệm mới cho du khách thông qua ứng dụng Sun Paradise Land với các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) cá nhân hóa như tạo tem thư, bưu thiếp điện tử từ những khoảnh khắc bên pháo hoa. Những trải nghiệm này giúp kéo dài cảm xúc sau mỗi đêm diễn; đồng thời góp phần đưa Đà Nẵng trở thành tâm điểm của mùa hè châu Á./.