Khai mạc chuỗi sự kiện 'Tổ quốc bình yên' tại TP Hồ Chí Minh

12/06/2026

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an, cho biết chuỗi sự kiện là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; đồng thời tri ân những thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu lại Lễ khai mạc.

Chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa các loại hình âm nhạc, múa, xiếc và công nghệ trình diễn hiện đại. Những hình tượng giàu tính biểu tượng như đóa sen, Thánh Gióng cùng các tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước, TP Hồ Chí Minh đã mang đến không gian nghệ thuật trang trọng, giàu cảm xúc.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là các hoạt cảnh tái hiện những cuộc đấu trí thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân trong các giai đoạn lịch sử. Thông qua ngôn ngữ sân khấu, chương trình khắc họa bản lĩnh, trí tuệ, lòng trung thành và những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, từ ngày 11 đến 14/6 còn diễn ra nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm dành cho người dân và du khách. Nổi bật là triển lãm “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng”, giới thiệu những dấu mốc quan trọng của lực lượng An ninh nhân dân; các không gian trải nghiệm công nghệ về an ninh mạng; phòng, chống lừa đảo trực tuyến, nhận diện tội phạm công nghệ cao và các hoạt động tuyên truyền pháp luật về an ninh, trật tự.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” dự kiến diễn ra vào tối 13/6 tại đường Lê Lợi. Chương trình được xây dựng như bản trường ca nghệ thuật về lực lượng An ninh nhân dân, tái hiện những trận tuyến thầm lặng trong chiến tranh cũng như những thách thức bảo vệ an ninh quốc gia trong thời đại số, góp phần lan tỏa niềm tự hào và sự trân trọng của nhân dân đối với những người đang ngày đêm gìn giữ sự bình yên của đất nước.