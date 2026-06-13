Đây là một trong những điểm nhấn của các hoạt động văn hóa nghệ thuật, quảng bá và xúc tiến du lịch nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh biển đảo của đặc khu Phú Quý xanh - sạch - đẹp, thân thiện và hấp dẫn đến du khách.

Ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý phát biểu. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý Lê Hồng Lợi chia sẻ: "Thông qua điện ảnh, nghệ thuật và những hình ảnh được giới thiệu tại chương trình, chúng ta có dịp nhìn lại vẻ đẹp của quê hương, nơi có đại ngàn, có cao nguyên, có biển đảo; nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc và những tiềm năng phát triển rất lớn. Đối với Phú Quý, chúng tôi luôn quan niệm rằng phát triển du lịch không chỉ là xây dựng thêm nhiều dịch vụ hay thu hút thêm nhiều du khách. Điều quan trọng hơn là giữ được những giá trị nguyên sơ của biển đảo, giữ được sự chân thành, hiền hòa của con người địa phương và giữ được môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho các thế hệ mai sau".

Biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân đặc khu Phú Quý tại Dạ hội điện ảnh. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Theo bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, không chỉ giàu đẹp bởi thiên nhiên, Phú Quý còn đẹp bởi nghĩa tình quân - dân gắn bó, bởi sự kiên cường của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió, bởi sự chân chất, nồng hậu của bà con nhân dân ngày đêm bám biển, giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong không gian đầy cảm xúc ấy, chương trình Dạ hội điện ảnh được tổ chức như một nhịp cầu văn hóa mang nghệ thuật điện ảnh đến gần hơn với nhân dân; góp phần tạo nên đời sống tinh thần phong phú, lan tỏa những giá trị nhân văn, tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Tặng quà cho các em học sinh đặc khu Phú Quý tại Dạ hội điện ảnh “Lâm Đồng – Hành trình biển, hoa và đại ngàn”. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Nằm cách cảng Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 120 km) theo hướng Đông Nam, đặc khu Phú Quý được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Long Hải, Ngũ Phụng và Tam Thanh, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại xã Ngũ Phụng. Đặc khu Phú Quý có diện tích tự nhiên 18 km2 và quy mô dân số 32.000 người. Phú Quý được biết đến là nơi có tiềm năng kinh tế biển rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch và đánh bắt hải sản. Đặc biệt, du lịch Phú Quý đang phát triển mạnh trong thời gian gần đây. Nếu như năm 2021, tổng số lượt khách đến Phú Quý đạt 40.151 lượt, trong đó có 312 lượt khách quốc tế; thì đến năm 2025, số du khách đến đảo đạt 154.936 lượt, trong đó có 3.896 lượt khách quốc tế./.