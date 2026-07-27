Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm - nơi yên nghỉ của những Anh hùng liệt sĩ Việt - Lào

27/07/2026

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (xã Thiết Ống, tỉnh Thanh Hóa) là nơi yên nghỉ của 2.205 liệt sĩ, trong đó có hơn 1 nghìn liệt sĩ vẫn chưa được xác định danh tính, 12 mộ tập thể và 16 mộ liệt sĩ bộ đội nước bạn Lào. Nghĩa trang rộng chừng 3 ha, nằm gọn trong thung lũng, được bao bọc, che chở bởi những dãy núi rừng trùng điệp. Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương thu nhận mẫu ADN của các mẹ liệt sĩ và thân nhân các gia đình liệt sĩ; tiến hành phân tích, so sánh với mẫu hài cốt liệt sĩ hiện chưa xác định được danh tính để sớm trả lại tên cho các liệt sĩ và đưa các anh trở về với quê hương, đất mẹ.

Du khách dâng hương lên những phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Dâng hương lên những phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Một góc Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN