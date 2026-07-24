Không gian kiến trúc đặc biệt giữa đại ngàn Trường Sơn

24/07/2026

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn không chỉ là nơi yên nghỉ của 10.263 Anh hùng liệt sĩ, mà còn là một công trình văn hóa - tâm linh được kiến tạo từ sự hòa quyện giữa kiến trúc, thiên nhiên và đạo lý tri ân của dân tộc. Từ thế đất “tựa sơn hướng thủy”, hồ nước, tượng đài ba chân kiềng, cây bồ đề, tháp chuông đến những phù điêu, quần tượng giữa các khu mộ, tất cả hợp thành một bản trường ca bằng đá, cây xanh và ký ức về sự hy sinh, tình đồng đội cùng khát vọng hòa bình.