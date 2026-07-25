Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

25/07/2026

Sáng 25/7, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh).

Đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Nhà quàn hài cốt liệt sĩ, Bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Sau lễ dâng hương, Đại tướng Phan Văn Giang trực tiếp kiểm tra hiện trường khai quật, nghe báo cáo tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, kiểm tra Nhà quàn hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Đến hết ngày 24/7, lực lượng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 101 hài cốt liệt sĩ và 5 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Theo báo cáo, việc tìm kiếm được triển khai trên cơ sở đối chiếu tài liệu lịch sử, ảnh tư liệu, lời kể của nhân chứng và kết quả khảo sát địa vật lý. Khu vực Công viên Lê Thị Riêng trước đây là nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa - Sài Gòn), được xác định có khả năng là nơi chôn cất nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Sau khi khoanh vùng các vị trí nghi có hài cốt, lực lượng chức năng tiến hành đào thăm dò, bóc tách và sàng lọc tỉ mỉ từng lớp đất. Những mẫu xương, răng đủ điều kiện được thu nhận, mã hóa và bảo quản để phục vụ giám định ADN, đối chiếu với mẫu của thân nhân liệt sĩ. Các di vật được phát hiện cũng được nghiên cứu, xác minh nhằm tìm kiếm thêm thông tin về danh tính và đơn vị của các liệt sĩ.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo tiến độ, khảo sát khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đến hết ngày 24/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 101 hài cốt liệt sĩ và 5 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể, tiếp tục mở ra hy vọng xác định danh tính để các anh hùng liệt sĩ sớm được trở về với quê hương, gia đình.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai khẩn trương, cẩn trọng; các mẫu hài cốt được thu nhận để giám định ADN, góp phần xác minh danh tính và đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương.

Hoạt động kiểm tra của Đại tướng Phan Văn Giang diễn ra trong những ngày cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách "Đền ơn đáp nghĩa", bồi đắp truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" cho các thế hệ hôm nay và mai sau./.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.