"Mơ show" : Bản hoà ca của xiếc, múa rối và công nghệ trình chiếu hiện đại

13/06/2026

Vở diễn "Mơ show" được trình diễn lần đầu tiên tại Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ - công trình văn hóa nghệ thuật trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh với sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi. Chia sẻ về sự kiện này, Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cho biết, công trình được xem là một trong những rạp xiếc lớn nhất thế giới hiện nay. Trên trụ cột là lĩnh vực xiếc, rạp kết hợp với các loại hình biểu diễn nghệ thuật đương đại khác, tạo điều kiện cho các văn nghệ sĩ thỏa sức bay bổng với ý tưởng sáng tạo trong một không gian hiện đại.

Có mặt tại buổi lễ, Nghệ sĩ nhân dân Tâm Chính, nguyên Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, hiện là Chủ tịch Liên hiệp hội Xiếc Việt Nam cho biết: công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhân dân cả nước mà còn có khả năng phục vụ đa dạng các đoàn nghệ thuật khác nhau đến biểu diễn.





Với thời lượng hơn 60 phút, "Mơ show" kể về hành trình trưởng thành của một đứa trẻ từ những cảm nhận đầu tiên về ánh sáng, màu sắc, sự sống cho đến khi khám phá, gọi tên các cung bậc cảm xúc của mình. Vở diễn được dàn dựng độc đáo khi kết hợp hài hòa giữa ba yếu tố: nghệ thuật múa rối dẫn dắt mạch truyện, nghệ thuật xiếc thể hiện khát vọng vượt qua giới hạn và công nghệ trình chiếu 3D Mapping mở ra thế giới nội tâm đầy sắc màu.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đánh giá cao sự kết hợp táo bạo giữa xiếc - loại hình biểu diễn tài năng, kỹ thuật và sự mạo hiểm của cơ thể con người với múa rối cạn và múa rối nước truyền thống. Sự giao thoa này thể hiện tính năng động, chủ động của văn nghệ sĩ thành phố trong việc tiếp cận khán giả, hứa hẹn trở thành một "đặc sản" hấp dẫn đối với cả du khách trong và ngoài nước.

Dưới góc nhìn chuyên môn, Nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam nhìn nhận, việc táo bạo đưa ra những vở diễn mang tính giải trí cao như "Mơ show" sẽ tạo nên một điểm đến, một sản phẩm văn hóa chất lượng cho công chúng. Ông cũng thông tin thêm, ngành xiếc Việt Nam hiện đã đạt được nhiều giải thưởng lớn tại châu Âu, Nga và đang chuẩn bị tham gia cuộc thi quốc tế Monte Carlo vào tháng 1/2027 với tiết mục truyền thống đu nón, khẳng định vị thế vững chắc trên trường quốc tế.

Vở diễn "Mơ show" không chỉ dừng lại ở một chương trình giải trí mà còn mang sứ mệnh khẳng định bước đi đầu tiên trong việc xây dựng nền công nghiệp văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Theo Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, cốt lõi của công nghiệp văn hóa là biến lao động nghệ thuật, chất xám của nghệ sĩ thành sản phẩm thu hút khán giả và dòng tiền của xã hội, từ đó tái sản xuất tinh thần và đóng góp vào thu nhập quốc dân. Sự phát triển này có đóng góp và tiềm năng rất lớn từ lực lượng lao động trẻ tuổi trong các vai trò từ biên kịch, đạo diễn đến biểu diễn.

Theo Ban Tổ chức, sau buổi ra mắt tối nay, vở diễn được phục vụ miễn phí cho đối tượng khách mời là thiếu nhi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng đông đảo khán giả trong 3 ngày. Vở diễn chính thức bán vé từ ngày 20/6/2026 và duy trì lịch biểu diễn vào Thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần từ cuối tháng 6 đến hết tháng 8/2026./.