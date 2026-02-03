Thủ tướng ban hành Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài

Ngày 27 tháng 01 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 173/QĐ-TTg ban hành Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược xác định truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài không chỉ là hoạt động thông tin, tuyên truyền đơn thuần mà là công cụ mềm có ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước, gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Toàn cảnh Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long nhìn từ trên cao. Ảnh: Tất Sơn

Một điểm mới quan trọng của Chiến lược là lần đầu tiên đặt ra yêu cầu xây dựng thông điệp và bộ nhận diện hình ảnh quốc gia thống nhất ở tầm chiến lược, làm nền tảng xuyên suốt cho mọi hoạt động truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài. Trên cơ sở đó, hình ảnh Việt Nam không còn được truyền thông theo cách phân tán, rời rạc theo từng lĩnh vực hay từng cơ quan, mà được định vị tổng thể, nhất quán, đồng thời linh hoạt thích ứng với từng thị trường, từng khu vực và từng nhóm công chúng quốc tế.

Chiến lược hướng tới xây dựng và lan tỏa hình ảnh Việt Nam là quốc gia ổn định về chính trị, năng động về kinh tế, giàu bản sắc văn hóa, có khát vọng đổi mới sáng tạo, môi trường đầu tư - kinh doanh hấp dẫn, là điểm đến an toàn, thân thiện và là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Con người Việt Nam với các giá trị hiện đại nhưng giàu truyền thống, sáng tạo nhưng giàu tính nhân văn, hội nhập sâu rộng nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc được xác định là trung tâm trong chiến lược truyền thông hình ảnh quốc gia.