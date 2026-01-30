Hội Xuân Bính Ngọ 2026: Không gian văn hóa đặc sắc mừng Đảng, mừng Xuân

Ngày 30/1, đại diện Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết Hội Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6-9/2 (tức ngày 19-22 tháng Chạp) tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Sự kiện được tổ chức chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và đón Xuân Bính Ngọ 2026.

Theo Ban tổ chức, Hội Xuân là hoạt động văn hóa thường niên có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, nhằm giới thiệu, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong dịp Tết cổ truyền, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để nhân dân và du khách tham quan, mua sắm và vui chơi trong những ngày đầu Xuân mới.

Hội Xuân Bính Ngọ 2026 là điểm gặp gỡ, giao lưu hữu nghị với sự tham gia của đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Ấn Độ tại Việt Nam, góp phần tăng cường đối thoại và hiểu biết văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Một trong những nội dung trọng tâm của Hội Xuân Bính Ngọ 2026 là Triển lãm chuyên đề “Mùa Xuân với Đảng,” giới thiệu tới công chúng 120 hình ảnh, khắc họa hành trình vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội, từ mùa Xuân năm 1930 - thời điểm Đảng ra đời (3/2/1930) đến dấu mốc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV năm 2026.

Làng du lịch Thái Hải sẽ giới thiệu nét đẹp văn hóa tại sự kiện. (Nguồn: BTC/Báo Hànộimới)

Triển lãm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, những thành tựu to lớn trong sự nghiệp cách mạng, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn chiến lược dài hạn cho đất nước.

Bên cạnh đó, không gian Tết truyền thống được dàn dựng đậm đà bản sắc dân tộc, với cây nêu, câu đối đỏ, linh vật năm Bính Ngọ, tiểu cảnh hoa đào, quất, mai, cúc, vạn thọ và những gánh hàng hoa rực rỡ sắc Xuân… gợi nhắc ký ức Tết cổ truyền, đưa người xem trở về với cội nguồn, với những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, bền vững của dân tộc.

Điểm mới của Hội Xuân Bính Ngọ 2026 là không gian sáng tạo - tương tác đương đại, nơi truyền thống được kết nối với hơi thở của thời đại. Các tác phẩm tranh ngựa chủ đề “Net Zero-Bính Ngọ” sáng tác trên chất liệu carton tái chế lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Không gian “Thấy Kinh Đô là thấy Tết” gợi nhớ không khí sum vầy, ấm áp của ngày Tết Việt; trưng bày tranh thiếu nhi “Em vẽ mùa Xuân”, thiết kế thời trang “Du xuân” và sắp đặt ảnh nghệ thuật “Nàng thơ Xuân” với áo dài truyền thống… tạo nên điểm nhấn thị giác sinh động, là điểm check-in thú vị, góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam trên mạng xã hội và các nền tảng số.

Đáng chú ý, Hội Xuân còn giới thiệu trình diễn nghệ thuật điêu khắc ánh sáng với hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng tác phẩm ánh sáng “Câu chuyện về con ngựa trong truyền thuyết dân gian Việt Nam.”

Các tác phẩm sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại để tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, đồng thời tạo sự gần gũi, hấp dẫn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Nghệ nhân Hà Thị Vinh (bên trái) giới thiệu sản phẩm gốm sứ (Bát Tràng) với khách hàng. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Ngoài ra, nhiều không gian văn hóa chuyên đề được tổ chức như trưng bày “Gốm - giao thoa giữa truyền thống và hiện đại”; giới thiệu văn hóa Trà Việt; giới thiệu cổ phục Việt Nam với các mẫu trang phục tiêu biểu như áo Giao Lĩnh, Nhật Bình, áo ngũ thân, áo dài… góp phần tôn vinh chiều sâu bản sắc văn hóa dân tộc, khẳng định sức sống bền bỉ của di sản trong đời sống đương đại.

Không gian văn hóa ẩm thực và trải nghiệm là điểm thu hút đông đảo công chúng. Theo đó, không gian Ẩm thực chay với các món ăn thuần thực vật phong phú, thanh đạm mang giá trị nhân văn sâu sắc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ẩm thực lành mạnh của người dân và du khách. Các hoạt động như buffet chay mời khách, cuộc thi “Mâm chay đẹp nhất,” “Gian hàng đẹp nhất” tạo thêm sự hấp dẫn, gắn kết cộng đồng.

Đặc biệt, không gian Văn hóa-ẩm thực dân tộc Tày tái hiện sinh động đời sống sinh hoạt truyền thống với bếp lửa, hương rừng, các món ăn dân gian như xôi ngũ sắc, xôi trám, bánh truyền thống; sản phẩm thổ cẩm, đan lát nông sản địa phương và nhiều hoạt động trải nghiệm như nấu xôi, tết dây ngũ sắc cầu may…

Tại Hội chợ Xuân Bính Ngọ, Ban tổ chức còn tái hiện phong tục, đời sống văn hóa người Tày với các hoạt động: đêm lửa làng, múa chầu, hát Then - đàn Tính; không gian trò chơi dân gian như cà kheo, tung còn, nhảy sạp, ô ăn quan, hội cờ Xuân và góc thư pháp ngày Xuân, tạo không khí rộn ràng, gắn kết cộng đồng.

Chuỗi hoạt động trải nghiệm ngày Tết như gói và luộc bánh chưng, bánh gai, làm mứt Tết; giới thiệu các thức quà dân gian; tham gia workshop thủ công, mỹ nghệ và nghệ thuật dân gian: làm phong bao lì xì, quạt giấy, tò he, in tranh dân gian, viết thư pháp, làm lịch dân gian, nặn gốm, đan cỏ bàng, làm nến thơm… giúp du khách trực tiếp tham gia, cảm nhận và gìn giữ nét đẹp văn hóa cổ truyền.

Xuyên suốt thời gian diễn ra Hội Xuân là chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc: “Vinh quang mùa Xuân có Đảng”, Giao lưu văn hóa Việt-Hàn, Giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Ấn Độ. Các chương trình nghệ thuật “Mã đáo Xuân,” “Sắc xuân học trò,” chương trình nghệ thuật dân gian “Mừng Xuân Bính Ngọ,” “Spring Beat 2026,” giao lưu các Câu lạc bộ khiêu vũ, nhảy múa thiếu nhi “Vũ điệu đón Xuân,” dạ hội “Chào Xuân 2026,” chương trình nghệ thuật “Khúc hát mùa Xuân”…

Với nội dung phong phú, hình thức thể hiện sáng tạo, Hội Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ là hoạt động chào Xuân, mà còn là minh chứng sinh động cho vai trò của văn hóa trong việc đồng hành cùng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, khẳng định bản sắc Việt Nam trong dòng chảy hội nhập quốc tế./.