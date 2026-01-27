Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm tỉnh Ninh Bình

Sáng 27/1/2026, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng bà Naly Sisoulith, Phu nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã đến thăm tỉnh Ninh Bình.