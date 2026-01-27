Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm tỉnh Ninh Bình

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Naly Sisoulith dâng hương tại Đền thờ Công chúa Nhồi Hoa. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Naly Sisoulith thưởng thức tiết mục văn nghệ “Việt Lào chung một bài ca” do sinh viên trường Đại học Hoa Lư biểu diễn. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Naly Sisoulith tặng hoa cho các sinh viên trường Đại học Hoa Lư sau buổi biểu diễn văn nghệ. Ảnh: Minh Đức – TTXVN