Hà Tĩnh nỗ lực sớm đưa trường nội trú liên cấp vùng biên vào hoạt động

18/03/2026





Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về tăng cường đầu tư phát triển giáo dục tại khu vực biên giới, thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Sơn Kim 1 và xã Hương Khê. Hiện nay, các đơn vị thi công đang tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức đồng loạt hàng chục mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu hoàn thành, bàn giao công trình vào tháng 8/2026.

Hiện nay khối lượng thi công Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Sơn Kim 1 đạt khoảng 20%. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Công nhân thi công hệ thống điện tại dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Hương Khê. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN