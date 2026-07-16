Quảng Ninh hoàn thành công tác lấy mẫu ADN đối với hài cốt liệt sĩ

Đến ngày 14/7, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành 100% công tác lấy mẫu ADN đối với các hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính tại 18/18 nghĩa trang liệt sỹ thuộc 15 địa phương trên địa bàn.

Thông tin trên được Đại tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh cho biết tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm của Đoàn công tác Quân khu 3 do Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 làm Trưởng đoàn ngày 14/7.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Móng Cái (phường Móng Cái 3). Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh, toàn tỉnh có 803 phần mộ liệt sỹ cần lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu toàn bộ các phần mộ tại 18 nghĩa trang liệt sỹ, vượt tiến độ đề ra ban đầu (kế hoạch phấn đấu hoàn thành trước ngày 27/7/2026).

Tỉnh Quảng Ninh hiện có 8 nhà tạm, nhà dột nát của con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin có nhu cầu hỗ trợ (xây mới 4 nhà, sửa chữa 4 nhà). Đến nay, các địa phương đã khởi công xây dựng, sửa chữa được 7 nhà.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Móng Cái (phường Móng Cái 3). Ảnh: TTXVN phát

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” và công tác phối hợp xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Móng Cái (phường Móng Cái 3) - nghĩa trang liệt sỹ cuối cùng của tỉnh triển khai lấy mẫu với 70 phần mộ chưa xác định thông tin, Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và trực tiếp kiểm tra công tác khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Móng Cái (phường Móng Cái 3). Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Đức Hưng ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh trong việc triển khai chiến dịch. Chính ủy Quân khu 3 đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất; bàn giao đầy đủ, chính xác số liệu và mẫu hài cốt đến Viện Pháp y Quân đội; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương hỗ trợ lực lượng, phương tiện và kinh phí để bảo đảm hoàn thành các công trình nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin có nhu cầu hỗ trợ đúng tiến độ; góp phần thực hiện tốt chính sách "Đền ơn đáp nghĩa" tại địa phương./.