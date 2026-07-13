Một ngày làm nghệ nhân gỗ bên bờ sông Thu Bồn

13/07/2026

Cách phố cổ Hội An không xa, có một không gian nơi tiếng búa đục vang lên nhịp nhàng bên bờ sông lộng gió. Đó là xưởng Woodart Vietnam tại đất Gò Nổi (Quảng Nam), nơi du khách không chỉ đến để tham quan, mà còn có thể tự tay biến những khối gỗ thô sần thành các tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân.

Nằm yên bình bên bờ sông lộng gió, xưởng Woodart Vietnam tại đất Gò Nổi là không gian nghệ thuật mộc mạc, nơi tiếng búa đục vang lên nhịp nhàng mỗi ngày. Ảnh: Trần Thanh Giang/ Báo ảnh Việt Nam

Nằm yên bình tại vùng đất Gò Nổi (xã Gò Nổi,thành phố Đà Nẵng), Woodart Vietnam đón du khách bằng một bầu không khí hoàn toàn khác, không giống với những địa điểm du lịch quen thuộc. Chỉ mất khoảng 30 phút di chuyển từ Hội An, hành trình dẫn bạn qua những cung đường làng rợp bóng mát, những cánh đồng xanh mướt trải dài bên dòng sông Thu Bồn thơ mộng.



Trước khi bắt đầu buổi workshop kéo dài 3 giờ đồng hồ, du khách sẽ được dẫn dắt qua một hành trình thị giác đầy bất ngờ. Đó là được chiêm ngưỡng "bảo tàng mini" của nghệ nhân Trần Thu, nơi lưu giữ những pho tượng khổng lồ, uy nghiêm mang đậm dòng máu lịch sử và văn hóa tâm linh Việt Nam.

Du khách chăm chú chiêm ngưỡng từng đường nét điêu khắc tinh xảo, mãn nhãn trước những kiệt tác gỗ độc đáo của nghệ nhân.

Ảnh: Trần Thanh Giang/ Báo ảnh Việt Nam

Trước khi bắt đầu thực hành, du khách bước vào hành trình thị giác đầy bất ngờ tại bảo tàng mini nằm ngay trong khuôn viên xưởng.

Ảnh: Trần Thanh Giang/ Báo ảnh Việt Nam

Sau khi đã mãn nhãn với các kiệt tác, du khách bước vào trải nghiệm thực tế tại lớp học không gian mở hướng thẳng ra bờ sông. Tiếng gió xào xạc hòa cùng mùi gỗ thơm dịu nhẹ tạo nên một không gian sáng tạo vô cùng thư thái.



Không cần phải là một người khéo tay hay có kinh nghiệm từ trước, bất kỳ ai kể cả trẻ em từ 8 đến 9 tuổi đều có thể tham gia. Bạn sẽ được tự chọn một mẫu thiết kế mình yêu thích, từ những chiếc thìa gỗ mộc mạc, trâm cài tóc thanh lịch, vòng cổ cá tính cho đến những chiếc khung tranh nhỏ xinh.

Không gian lớp học thực tế mở hướng thẳng ra bờ sông, nơi tiếng gió xào xạc hòa quyện cùng mùi gỗ thơm dịu nhẹ.

Ảnh: Trần Thanh Giang/ Báo ảnh Việt Nam

Du khách bắt đầu với những bản vẽ phác thảo trên giấy trước khi bắt đầu những đường chạm khắc đầu tiên trên gỗ.

Ảnh: Trần Thanh Giang/ Báo ảnh Việt Nam Dưới sự chỉ dẫn tận tình của những người thợ bản địa, bạn sẽ bắt đầu làm quen với những dụng cụ truyền thống như búa, đục. Từng nhát đục đầu tiên có thể còn ngượng nghịu, tiếng búa gõ có thể chưa đều, nhưng cảm giác chạm tay vào thớ gỗ, cảm nhận lực đẩy và nhìn thấy hình hài tác phẩm dần lộ diện mang lại một sự thỏa mãn khó tả. Nếu lỡ tay đục quá sâu thì bạn đừng quá lo lắng, những người thợ lành nghề luôn túc trực bên cạnh để giúp đỡ và hướng dẫn bạn cách sửa lỗi một cách khéo léo mà không làm mất đi tính nguyên bản của tác phẩm do chính bạn tạo ra.