Cà Mau tổng kết công tác tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có Đại tá Võ Thành Lê, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo các, xã, phường có nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu khẩn trương lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, trong đó có các phần mộ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang còn lại, phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn trong năm 2026.

Đại tá Võ Thành Lê, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, sau khi quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đơn vị đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, quy chế và chương trình hoạt động. Cùng với chuẩn bị lực lượng, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, huy động nhiều nguồn tin từ nhân dân và cựu chiến binh về các vị trí an táng liệt sĩ chưa được quy tập; đồng thời số hóa dữ liệu mộ liệt sĩ, tạo cơ sở phục vụ giải mã ký hiệu và tìm kiếm ngoài thực địa.

Từ các nguồn thông tin thu thập được, lực lượng chức năng đã xác minh 2 phần mộ liệt sĩ tại xã Biển Bạch; phối hợp với Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 tìm kiếm, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm xã Hưng Mỹ.



Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai hiệu quả. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành khai quật 263 phần mộ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Trần Văn Thời, lấy được 237 mẫu hài cốt và bàn giao Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định ADN phục vụ xác định danh tính.

Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Trần Văn Thời, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phước Long, nơi còn 761 phần mộ chưa xác định thông tin. Cà Mau phấn đấu đến cuối năm 2026 hoàn thành việc lấy mẫu đối với 3.382 hài cốt liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.



Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả đạt được; đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Trong đó, địa hình nhiều khu vực đã thay đổi, nhiều nghĩa trang tạm được san lấp hoặc xây dựng công trình; nguồn nhân chứng ngày càng ít do thời gian chiến tranh đã lùi xa. Bên cạnh đó, việc lấy mẫu hài cốt trong mùa mưa gặp nhiều trở ngại khi nhiều nghĩa trang có nền đất thấp, ngập nước; một số tiểu quách nằm sâu dưới nhiều lớp bê tông sau nhiều lần nâng cấp nghĩa trang, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, trong đó tiếp tục phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo tỉnh, các tổ công tác liên ngành, đội lấy mẫu và lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong đó tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện chặt chẽ các văn bản chỉ đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân để đẩy mạnh “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; đặc biệt là Ban Chỉ đạo tỉnh, Tổ công tác liên ngành, các đội lấy mẫu và Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời.

Công tác lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Dịp này, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau phát động phong trào thi đua thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tạo khí thế thi đua hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch.