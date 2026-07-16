Xây dựng mái ấm tri ân người có công

16/07/2026

Các địa phương, đơn vị đã khẩn trương bắt tay triển khai công việc, tháo dỡ nhà cũ, san gạt mặt bằng, huy động lực lượng hỗ trợ ngày công... để sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Chương trình sửa chữa, xây mới 361 căn nhà dành cho con đẻ của những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là một hoạt động an sinh xã hội trọng điểm của tỉnh. Theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ xây dựng, sửa chữa 361 căn nhà, riêng đợt triển khai đầu tiên từ ngày 15/7, có 143 hộ gia đình tại 74 xã, phường đồng loạt khởi công. Các hộ còn lại sẽ tiếp tục được triển khai theo tiến độ của chương trình. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ việc hỗ trợ trước ngày 30/6/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2027). Quá trình triển khai bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cũng như cộng đồng xã hội trong chăm lo đời sống người có công và các gia đình chính sách.

Đây là sự tri ân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc cũng như những gia đình còn chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. Mỗi mái nhà không chỉ là công trình xây dựng, mà còn là minh chứng cho truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", sự sẻ chia của cộng đồng và quyết tâm của tỉnh trong việc bảo đảm mọi người có công với cách mạng đều được chăm lo chu đáo về điều kiện nhà ở, để không ai bị bỏ lại phía sau./.

Nội dung: Tá Chuyên/TTXVN