Quảng Ninh 'làm mới' du lịch, tăng tốc chinh phục 22 triệu lượt khách

Tỉnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh phát triển các mô hình du lịch mới, từ du lịch biên giới, du lịch biển đảo gắn với trải nghiệm nông nghiệp, đến du lịch sinh thái rừng bền vững, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đón 22 triệu lượt khách trong năm 2026, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế.

Đảo Đá Dựng - điểm đến mới trên vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Nguyễn Thị Vân/TTXVN

Thời gian tới, tỉnh dự kiến triển khai sản phẩm du lịch “2 quốc gia - 1 điểm đến” qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc). Mô hình này khai thác lợi thế thương mại cửa khẩu, kết hợp trải nghiệm văn hóa vùng cao.

Tại khu vực Hoành Mô (Việt Nam), địa phương tập trung phát triển các điểm đến như chợ phiên Bình Liêu, thác Khe Vằn, núi Cao Ly và các bản du lịch cộng đồng Sông Moóc, Cao Sơn, với các hoạt động trekking, săn mây, tìm hiểu đời sống người dân bản địa. Trong khi đó, phía Động Trung (Trung Quốc) phát huy thế mạnh nghỉ dưỡng, tiêu dùng với các hoạt động chèo SUP, tắm suối nước nóng, khám phá ẩm thực vùng biên.

Tuyến du lịch này được kỳ vọng trở thành “cửa ngõ” kết nối du khách từ khu vực biên giới tới các trung tâm du lịch lớn như Vân Đồn, vịnh Hạ Long, góp phần kéo dài thời gian lưu trú của khách quốc tế.

Tại đặc khu Cô Tô, năm 2026 địa phương đặt mục tiêu đón 392.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 1.176 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu, Cô Tô triển khai các mô hình du lịch trải nghiệm nuôi biển và nông nghiệp. Du khách có thể tham gia tour hái dâu tây hữu cơ, tham quan mô hình nuôi cá song, ốc hương kết hợp chèo kayak và thưởng thức hải sản tại chỗ.

Cô Tô có 30 đảo lớn, nhỏ, là đảo tiền tiêu thuộc vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Ảnh: TTXVN phát

Cùng với đó, địa phương xây dựng “Làng du lịch thông minh Hồng Hải”, tổ chức lại không gian du lịch ban đêm tại khu vực trung tâm, hướng tới xây dựng thương hiệu “Đảo xanh, thông minh, thân thiện”. Nghi lễ thượng cờ tại các đảo Cô Tô, Thanh Lân, đảo Trần cũng trở thành sản phẩm du lịch mang giá trị tinh thần, thu hút du khách.

Không chỉ ở khu vực biển đảo, tại các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều mô hình du lịch gắn với văn hóa bản địa đang được phát triển. Tại xã Kỳ Thượng, du lịch chuyển dịch theo hướng “giữ rừng bằng văn hóa”, với các trải nghiệm theo mùa như hái măng trúc, nhặt hạt dổi, hạt dẻ...

Các mô hình du lịch nông nghiệp kết hợp sinh thái và văn hóa bản địa như Am Váp Farm không chỉ tạo sinh kế cho người Dao Thanh Phán mà còn góp phần bảo vệ đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng. Hiện hơn 6.200 ha rừng sản xuất tại Kỳ Thượng đã đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững, tạo nền tảng cho phát triển du lịch sinh thái lâu dài.

Việc chủ động đổi mới sản phẩm và kết nối các thế mạnh địa phương cho thấy bước đi bài bản của Quảng Ninh trong xây dựng không gian du lịch đa dạng, bền vững, nâng cao sức hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước./.