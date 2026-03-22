Quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Việt Nam qua "Du xuân hữu nghị 2026"

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự chương trình “Du xuân hữu nghị 2026” chụp ảnh lưu niệm tại chùa Thiên Trù. Ảnh: TTXVN phát Ngày 21/3, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Hương Sơn, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp Sở Du lịch và xã Hương Sơn tổ chức chương trình “Du xuân hữu nghị 2026”, thu hút hơn 400 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Chương trình có sự góp mặt của 15 Đại sứ, Đại biện lâm thời cùng phu nhân, phu quân, hơn 200 cán bộ ngoại giao tại các đại sứ quán; đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, cùng lãnh đạo các bộ, ngành và thành phố Hà Nội. Đại sứ Saadi Salama (thứ hai bên trái sang) đã có cuộc gặp gỡ với Thượng tọa Thích Minh Hiền, Trụ trì chùa Hương. Ảnh: CTV/Vietnam+

Phát biểu tại chương trình, ông Saadi Salama, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam, Trưởng đoàn ngoại giao tại Việt Nam chia sẻ: “Du xuân hữu nghị” là hoạt động thường niên ý nghĩa của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội mỗi dịp Xuân về. Đây không chỉ là dịp để giới thiệu và quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Việt Nam, mà còn là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng với bạn bè quốc tế.

Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cho biết, chính quyền xã Hương Sơn sẽ xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt Hương Sơn là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới vào năm 2030.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã trải nghiệm không gian văn hóa - tâm linh đặc sắc của Thủ đô trong mùa lễ hội. Điểm nhấn của hành trình là trải nghiệm ngồi đò dọc suối Yến, len lỏi giữa khung cảnh núi non trùng điệp và cây cỏ, hoa gạo nở đỏ rực trên bờ, đưa du khách đến với Chùa Thiên Trù - một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của quần thể Hương Sơn, với tam quan lớn, tiền sảnh rộng rãi, tháp chuông ba tầng, bao quanh bởi núi non hùng vĩ và cây cối xanh tươi. Tại đây, các đại biểu vãn cảnh, tìm hiểu giá trị lịch sử - văn hóa và tham gia các hoạt động giao lưu, trồng cây lưu niệm, trải nghiệm các sản phẩm làng nghề truyền thống địa phương.

Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama bày tỏ ấn tượng với vẻ đẹp thanh bình, thơ mộng của Quần thể di tích Hương Sơn, đặc biệt là hành trình trên suối Yến và không gian tâm linh đặc sắc của khu di tích. Theo ông, chương trình góp phần giúp bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, con người Việt Nam.

Việc tổ chức chương trình “Du xuân hữu nghị 2026” không chỉ góp phần quảng bá tiềm năng du lịch Hà Nội, mà còn thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết và hợp tác quốc tế.

Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”, từng bước nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới./.