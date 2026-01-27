Pickleball và bài toán phát triển bền vững tại Việt Nam

Thực tế cho thấy, pickleball hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển phong trào. Luật chơi đơn giản, dụng cụ gọn nhẹ, cường độ vận động vừa phải giúp người mới dễ tiếp cận. Đây là lợi thế mà không phải môn thể thao nào cũng có được, đặc biệt trong bối cảnh người đô thị ngày càng hạn chế về thời gian và không gian tập luyện.

Sự "dễ chơi" của pickleball cũng giúp môn thể thao này nhanh chóng lan tỏa theo hình thức tự phát. Bạn bè rủ nhau chơi, người chơi cũ hướng dẫn người mới, các nhóm cộng đồng hình thành dựa trên sự yêu thích chung. Chính tính cộng đồng này tạo nên sức sống ban đầu cho phong trào. Nhiều người tìm đến pickleball không chỉ để vận động mà còn để giao lưu, giải tỏa áp lực và duy trì kết nối xã hội trong nhịp sống bận rộn.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng cũng bộc lộ những hạn chế nhất định. Việc thiếu hướng dẫn bài bản khiến không ít người chơi hình thành thói quen sai kỹ thuật ngay từ đầu. Các động tác lặp lại ở cổ tay, khuỷu tay và đầu gối nếu không đúng có thể dẫn đến chấn thương, đặc biệt với người trung niên. Khi gặp vấn đề về sức khỏe, người chơi dễ nản và rời bỏ sân chơi, khiến phong trào khó duy trì lâu dài.

Bên cạnh đó, việc phong trào phát triển mạnh theo kiểu "mạnh ai nấy chơi" cũng đặt ra thách thức trong công tác tổ chức. Không phải sân bãi nào cũng đáp ứng đúng tiêu chuẩn, lịch chơi chồng chéo dễ gây tranh cãi, trong khi thiếu những quy định thống nhất cho các hoạt động giao lưu, thi đấu phong trào.

Pickleball đang phát triển rộng khắp nhưng mức độ lâu dài của phong trào này thì chưa thể xác định. Ảnh: Kim Như

Một vấn đề khác là tâm lý chạy theo xu hướng. Với sự hỗ trợ của mạng xã hội, pickleball nhanh chóng trở thành "môn thể thao thời thượng" trong một bộ phận người chơi. Tuy nhiên, khi sự mới mẻ qua đi, chỉ những ai thực sự tìm thấy giá trị lâu dài từ việc tập luyện mới tiếp tục gắn bó. Điều này từng xảy ra với nhiều phong trào thể thao cộng đồng trước đây và là bài học không thể bỏ qua trong quá trình phát triển pickleball.

Theo các ý kiến chuyên môn, để phong trào pickleball phát triển bền vững, yếu tố then chốt là chuẩn hóa từ nền tảng. Trước hết là chuẩn hóa về hướng dẫn kỹ thuật cơ bản, thông qua các lớp học nhập môn hoặc đội ngũ hướng dẫn viên được đào tạo. Khi người chơi nắm được kỹ thuật đúng, nguy cơ chấn thương giảm, đồng thời nâng cao chất lượng các trận đấu phong trào.

Song song với đó là việc xây dựng hệ thống sân chơi và giải đấu phù hợp. Các giải phong trào cần được tổ chức với quy mô vừa phải, ưu tiên tính giao lưu và khuyến khích tham gia, thay vì quá nặng về thành tích. Điều này giúp người chơi duy trì động lực, coi pickleball như một phần của lối sống lành mạnh, chứ không phải áp lực cạnh tranh.

Các giải đấu Pickleball tại Việt Nam thu hút được sự quan tâm của nhiều vận động viên và cổ động viên.

Về lâu dài, sự đồng hành của các tổ chức thể thao và chính quyền địa phương cũng đóng vai trò quan trọng. Khi pickleball được định hướng đúng, gắn với mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng, môn thể thao này có thể trở thành lựa chọn quen thuộc của người dân đô thị. Đây không chỉ là câu chuyện của một phong trào mới, mà là cách thể thao thích nghi với nhu cầu sống chậm, sống khỏe và kết nối bền vững hơn.

Pickleball đang có khởi đầu thuận lợi. Nhưng để đi đường dài, phong trào cần vượt qua giai đoạn "nóng" ban đầu, hướng đến sự ổn định và chất lượng. Khi đó, pickleball không chỉ là một trào lưu nhất thời, mà có thể trở thành mảnh ghép bền vững trong bức tranh thể thao đô thị hiện đại.