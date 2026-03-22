Phú Thọ: Tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số

Nhờ nguốn vốn vay, gia đình anh Nguyễn Văn Toại, thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù đã đầu tư phát triển chăn nuôi, mang lại thu nhập ổn định. Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN

Nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực miền núi luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển của tỉnh Phú Thọ.

Với nhiều giải pháp đồng bộ như hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế bền vững đến phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, Phú Thọ đang từng bước giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Phú Thọ có 33 dân tộc cùng sinh sống, với hơn một triệu đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã được cải thiện rõ rệt.

Tại xã Đạo Trù nơi có gần 76% đồng bào dân tộc Sán Dìu, nhiều người đã trở thành tấm gương tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong đó có nhiều hộ gia đình đi đầu về các mô hình sản xuất, áp dụng mô hình kinh tế trang trại, giúp gia đình xóa nghèo bền vững, hỗ trợ nhiều hộ khác trong xã thoát nghèo.

Tiêu biểu là hộ gia đình bà Tôn Thị Chín, thôn Đạo Trù Thượng từng là hộ nghèo nay đã vươn lên làm giàu từ mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng.

Bà Chín tâm sự trước đây, gia đình rất khó khăn, làm lụng quanh năm suốt tháng vẫn không khá. Được chính quyền xã tạo điều kiện, gia đình đã vay vốn, đầu tư chuồng trại nuôi 3.000 con gà đẻ trứng. Nhờ được chăm chỉ học hỏi kỹ thuật nên đàn gà cho trứng đều và đạt chất lượng tốt. Mỗi năm, trừ chi phí, gia đình thu về khoảng 250 triệu đồng, chính thức thoát nghèo.

Ông Lưu Xuân Năm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đạo Trù thông tin để nâng cao đời sống cho đồng bào, xã đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật, tạo điều kiện để người dân tham gia hỗ trợ vay vốn, vận động đồng bào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất.

Ủy ban Nhân dân xã còn phối hợp với một số đơn vị, doanh nghiệp đưa các hộ nông dân đi tham quan, học tập kinh nghiệm nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả để áp dụng. Nhờ đó, đời sống của đồng bào có sự thay đổi rõ rệt, việc làm ổn định, thu nhập ngày càng nâng cao. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 55 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,73%.

Với cách làm bài bản, các xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống của Phú Thọ luôn có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đạt bình quân từ 7,5-8,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2-3% mỗi năm. Đã có 16 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, 115 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân người dân tộc thiểu số đạt 42 triệu đồng/năm; 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa.

Mô hình nuôi gà đẻ trứng của bà Tôn Thị Chín, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ, cho thu nhập hơn 250 triệu đồng/năm. Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Phú Thọ đã đầu tư trên 1.720 tỷ đồng xây dựng hơn 760 công trình như nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình giao thông, y tế, giáo dục…, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều khó khăn.

Một giải pháp quan trọng được Phú Thọ chú trọng là hỗ trợ sản xuất và chuyển đổi sinh kế. Người dân vùng dân tộc thiểu số được trang bị kiến thức, kỹ năng sản xuất mới, từng bước thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.

Giai đoạn 2021-2025, đã có hơn 960 hộ gia đình được hỗ trợ tham gia các dự án phát triển theo chuỗi giá trị; trên 6.800 hộ được hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thông qua 484 dự án tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Hơn 9.400 người được hỗ trợ đào tạo nghề; 75 người được cấp chứng chỉ nghề quốc gia; gần 2.000 lượt lao động là người dân tộc thiểu số được tư vấn, giới thiệu việc làm. Hệ thống trường học được tu sửa và xây mới đáp ứng yêu cầu học tập của con em đồng bào. Công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc được đồng bào ủng hộ và thực hiện có hiệu quả.

Tỉnh đặt mục tiêu đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thu hẹp dần tiến tới không còn khoảng cách về mức sống, thu nhập so với vùng nông thôn.

Giai đoạn 2026-2030, Phú Thọ huy động 6.603 tỷ đồng để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nguồn vốn sẽ được ưu tiên đầu tư cho các dự án trọng điểm như hạ tầng giao thông, y tế, trường học, công trình sinh hoạt, nước sạch, hỗ trợ sinh kế, định cư, phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số.

Cán bộ xã Đạo Trù hướng dẫn bà Tôn Thị Chín tiếp cận nguồn vốn vay chính sách để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh:Nguyễn Thảo/TTXVN

Năm 2026, tỉnh Phú Thọ dự kiến huy động hơn 1.300 tỷ đồng để tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết như nhà ở, đất ở, sản xuất, y tế, giáo dục và nâng cao thể trạng đồng bào.

Song song với đầu tư cơ sở hạ tầng, tỉnh chú trọng chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển sản phẩm đặc trưng gắn với khoa học kỹ thuật; đẩy mạnh đào tạo nghề, hỗ trợ vốn cho người dân phát triển kinh tế.

Tỉnh cũng chú trọng phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa, tăng cường liên kết sản xuất-tiêu thụ và xây dựng thương hiệu nông sản, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.