Người dân xã đảo Tam Hải vào vụ thu hoạch “thảo dược” dưới đáy biển

Người dân xã đảo Tam Hải (thành phố Đà Nẵng) đang bước vào vụ thu hoạch rong mơ kéo dài từ tháng 6 đến tháng 7 hằng năm. Rong mơ khô - một loại hải tạo sinh trưởng nhiều quanh đảo, được dùng để làm nguyên liệu chế biến đồ uống và thảo dược để chữa bệnh.

Ngay từ sáng sớm, người dân chèo những chiếc thuyền thúng nhỏ để đi vớt rong mơ ở độ sâu từ 3-5m, công việc này đòi hỏi phải có sức khỏe tốt để lặn và vớt rong lên khỏi mặt nước. Sau vài giờ khai thác, những chiếc ghe, thuyền thúng tấp nập cập bến ở bãi Bấc và bãi Nồm để đưa rong lên bờ phơi khô trên những bãi cát trắng. Với giá thu mua rong mơ khô hiện nay khoảng 7.000 đồng/kg, người dân có thể thu nhập từ 1 triệu – 1,5 triệu đồng/ngày.

Những chiếc thuyền khai thác rong mơ của người dân trên xã đảo Tam Hải. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Người dân vận chuyển rong mơ lên bãi biển để phơi khô. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Người dân xã đảo Tam Hải vào vụ thu hoạch rong mơ ở vùng biển gần bờ. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Niềm vui của người dân xã đảo Tam Hải khi vụ thu hoạch rong mơ năm nay cho sản lượng cao. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Người dân phơi rong mơ tươi ngay trên bãi cát ven biển. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Người dân kéo những chiếc thuyền thúng chở đầy rong mơ vào bờ. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Năm nay, rong mơ quanh đảo Tam Hải sinh trưởng tốt giúp người dân khai thác đạt sản lượng cao. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Người dân vận chuyển rong mơ lên bãi biển để phơi khô. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Rong mơ khô được dùng để làm nguyên liệu chế biến đồ uống và thảo dược để chữa bệnh. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Người dân đảo Tam Hải phơi rong mơ ở bãi Nồm. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN