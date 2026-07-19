Lễ hội giã giò, gói bánh chưng và giã bánh giầy truyền thống Tri Lễ

19/07/2026

Chiều 18/7/2026, tại đình làng Tri Lễ, xã Dân Hoà (Hà Nội), chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức Lễ hội giã giò, gói bánh chưng và giã bánh giầy. Đây là hoạt động văn hóa tiêu biểu, tôn vinh truyền thống làm nghề lâu đời cùng lòng thành kính đối với Hoàng tử Lang Liêu – thủy tổ nghề giò chả, bánh chưng. Thông qua hội thi, người dân Tri Lễ khẳng định quyết tâm bảo tồn, phát huy tinh hoa ẩm thực truyền thống, hướng về cội nguồn dân tộc trong dịp dâng lễ Vua Hùng.

Nghi thức lễ Thánh tại Lễ hội giã giò, gói bánh chưng, giã bánh giầy. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Nghi thức lễ Thánh tại Lễ hội giã giò, gói bánh chưng, giã bánh giầy. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Phong tục gói bánh chưng, giã bánh giầy và làm giò chả từ truyền thuyết Lang Liêu đã trở thành nét đẹp văn hóa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", hướng về cội nguồn dân tộc. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Lễ vật được phường tuổi, dòng họ, người dân trong làng và du khách dâng Hoàng tử Lang Liêu – thủy tổ nghề giò chả, bánh chưng. Ảnh: Phan Phương - TTXVN

Lễ hội diễn ra từ chiều 18/07 đến 19/7/2026 tại đình làng Tri Lễ, xã Dân Hoà (Hà Nội), nơi đây được công nhận là di tích quốc gia năm 2008. Ảnh: Phan Phương – TTXVN