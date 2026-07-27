Lâm Đồng công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam
Ngày 26/7/2026, tại Khu công nghiệp Nhân Cơ, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân tổ chức Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam đạt độ tinh khiết 99,71%. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự. Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông có tổng vốn đầu tư gần 28.000 tỷ đồng, sau 11 năm triển khai xây dựng đã chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước hoàn thiện chuỗi chế biến sâu bô xít - alumin - nhôm của Việt Nam. Hiện nhà máy đã hoàn thành phân kỳ 1 với công suất 150.000 tấn nhôm/năm; dự kiến phân kỳ 2 nâng tổng công suất lên 300.000 tấn/năm sẽ vận hành trong quý IV/2026 và phân kỳ 3 đạt 450.000 tấn/năm sẽ hoàn thành vào quý I/2027.
- Nội dung: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN
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