Lâm Đồng công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam

27/07/2026

Ngày 26/7/2026, tại Khu công nghiệp Nhân Cơ, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân tổ chức Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam đạt độ tinh khiết 99,71%. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự. Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông có tổng vốn đầu tư gần 28.000 tỷ đồng, sau 11 năm triển khai xây dựng đã chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước hoàn thiện chuỗi chế biến sâu bô xít - alumin - nhôm của Việt Nam. Hiện nhà máy đã hoàn thành phân kỳ 1 với công suất 150.000 tấn nhôm/năm; dự kiến phân kỳ 2 nâng tổng công suất lên 300.000 tấn/năm sẽ vận hành trong quý IV/2026 và phân kỳ 3 đạt 450.000 tấn/năm sẽ hoàn thành vào quý I/2027.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam tại Khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tham quan dây chuyền sản xuất tại Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông, dự án luyện nhôm kim loại đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Lô sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam được xuất bán ngay tại Lễ công bố. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN