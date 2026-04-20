Nghị quyết 57: Tạo chuyển động mới từ thực tiễn địa phương

Cải cách hành chính và hạ tầng số

Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu xử lý thủ tục hành chính trên hệ thống điện tử. Ảnh: Việt Dũng/TTXVN

Tại Lai Châu, tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn về hạ tầng và nhân lực, Nghị quyết 57 đang mở ra cơ hội để rút ngắn khoảng cách phát triển. Ngay sau khi Nghị quyết 57 được ban hành, Tỉnh ủy Lai Châu đã triển khai với phương châm “bắt nhịp nhanh, triển khai quyết liệt”, cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh uỷ Lai Châu về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030. Cùng với đó, tư duy phát triển được xác định rõ: Chuyển từ nghiên cứu sang ứng dụng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời chủ động lựa chọn công nghệ phù hợp, tránh dàn trải, không chạy theo công nghệ đắt đỏ.

Theo thống kê, đến ngày 31/3/2026, toàn tỉnh Lai Châu đã triển khai 240 nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57, trong đó 137 nhiệm vụ hoàn thành, 23 nhiệm vụ đúng tiến độ và 80 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đăng ký 121 sáng kiến, mô hình đột phá.

Cán bộ Công an tỉnh Lai Châu xử lý thủ tục hành chính của người dân trên hệ thống điện tử. Ảnh: Việt Dũng/TTXVN

Ở lĩnh vực cải cách hành chính, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 93,87%, vượt mục tiêu 80%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 94,06%, vượt mục tiêu trên 90%. Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối đến 100% các sở, ban, ngành. Lai Châu đứng thứ 4/58 bộ, ngành, địa phương về tỷ lệ xử lý văn bản điện tử; đứng thứ 7/38 tỉnh, thành ủy về tiến độ chuẩn hóa dữ liệu đảng viên. Tỉnh cũng chú trọng phát triển hạ tầng và nhân lực số. Mục tiêu đặt ra là 100% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản; mỗi xã có ít nhất một cán bộ chuyên trách về chuyển đổi số; tối thiểu 50% cán bộ công nghệ thông tin đạt chứng chỉ quản trị dữ liệu cơ bản.

Các phong trào như “Thanh niên tiên phong chuyển đổi số”, “Phụ nữ kinh doanh online”, “Nông dân ứng dụng nông nghiệp thông minh” và đặc biệt là “Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng. Tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn, bản cũng phát huy vai trò hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, phù hợp với điều kiện địa bàn miền núi. Về hạ tầng, tỉnh đặt mục tiêu đến giữa năm 2026 phủ sóng 4G đến 100% thôn, bản, đồng thời xây dựng trạm BTS 5G tại trung tâm các xã, phường, nhằm xóa “vùng lõm sóng”, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ số.

Xây dựng nền tảng cho phát triển dài hạn

Tại Cà Mau, Nghị quyết 57-NQ/TW được xác định là động lực then chốt cho phát triển trong giai đoạn mới, đặc biệt trong bối cảnh địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số gắn với tính bền vững. Ngay từ sớm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch sát thực tiễn, với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời gian hoàn thành.

Yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi xanh luôn đước tỉnh Cà Mau chú trọng trong quá trình triển khai Nghị quyết 57; coi đây là nền tảng để nâng cao chất lượng tăng trưởng, đồng thời gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống người dân.

Theo báo cáo kiểm điểm công tác quý I/2026, liên quan đến Nghị quyết 57, Cà Mau được giao 243 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 133 nhiệm vụ (đạt 54,73%), 30 nhiệm vụ đang thực hiện đúng tiến độ và 80 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên. Việc bố trí nguồn lực cũng được quan tâm, với tỷ lệ chi cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt 3,2% tổng chi ngân sách địa phương, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết.

Một trong những hướng đi được Cà Mau tập trung là xây dựng chính quyền số gắn với cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh, đồng thời từng bước chuyển sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành.