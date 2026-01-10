Tiềm năng địa phương
Nghị quyết 57: Đòn bẩy để Khánh Hòa phát triển thần tốc, bền vững
Tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo động lực quan trọng để tỉnh trở thành cực tăng trưởng cao của khu vực cũng như cả nước, khẳng định sức mạnh vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Hiện thực hóa chủ trương
Sau khi hợp nhất hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa thành tỉnh Khánh Hòa mới từ ngày 1/7/2025, dư địa cho Khánh Hòa bứt phá phát triển rất lớn. Với tiềm năng, lợi thế sẵn có, từ đường bờ biển dài nhất cả nước, đến hạ tầng giao thông rộng khắp, có sân bay quốc tế, cảng biển nước sâu, đặc khu khu kinh tế Vân Phong cùng nhiều khu, cụm công nghệ được đầu tư bài bản… đã tạo cho Khánh Hòa hội tụ đủ điều kiện để bứt tốc phát triển.
Tuy nhiên, để phát triển nhanh chóng và có tính bền vững, lâu dài, điều kiện mà tỉnh Khánh Hòa cần nhằm tạo đột phá phát triển mạnh mẽ đó là đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao… Theo đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị ra đời đã tạo là “đòn bẩy” lớn, là “bước đệm”vững chắc, rất quan trọng để Khánh Hòa triển khai đồng bộ, ứng dụng và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế vốn có của mình.
Tại hội thảo khoa học cấp quốc gia chủ đề: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phấn đấu đưa Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng quốc gia, thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển hiện đại mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là “cẩm nang”, “chìa khóa vạn năng” dẫn dắt Khánh Hòa bước vào trang sử mới.
Sau sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa là địa phương hội tụ đủ điều kiện về “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Đặc biệt cùng với nhiều trợ lực từ các Nghị quyết của Trung ương sau này: Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định mục tiêu đến năm 2030 đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết số 55-NQ/TW về cơ chế, chính sách phát triển tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết số 115-NQ/TW về một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận (cũ)…tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.
Dưới ánh sáng soi đường của Đảng, nhiều Nghị quyết được Trung ương ban hành giúp các địa phương, trong đó có tỉnh Khánh Hòa tự tin hơn, mạnh dạn đổi mới về “tư duy” lẫn “hành động”, biến khát vọng và hoài bão thành hiện thực, vững bước tiến phát triển, sớm vươn mình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, là cực tăng trưởng cao của khu vực và cả nước, trung tâm kinh tế biển hiện đại, trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước…
Quán triệt sâu sắc chủ trương Nghị quyết số 57-NQ/TW của Trung ương, tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng cụ thể lộ trình, kế hoạch hành động một cách quyết liệt, nhanh chóng, bài bản, khoa học và mang tính thực tiễn cao, phù hợp điều kiện phát triển mới của tỉnh.
Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh; ban hành Nghị quyết số 48 của về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và đề ra chương trình hành động thực hiện quyết liệt Nghị quyết này.
Biến khát vọng thành hiện thực phát triển
Có thể nói, sau 1 năm tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, kết quả mang lại đáng ghi nhận. Cụ thể, hạ tầng cơ sở, năng lực cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có thế mạnh trong một số lĩnh vực bước đầu được khai thác hiệu quả. Công tác thúc đẩy nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo có bước chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả rõ nét, các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025 tăng gấp 3 lần so với các năm trước. Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của tỉnh năm 2025 xếp hạng 9/34 tỉnh, thành phố.
Đặc biệt, từ tháng 4/2025, Khánh Hòa là tỉnh đầu tiên nghiên cứu và triển khai đồng bộ Bộ công cụ phần mềm (KPI) để đo lường, đánh giá hiệu quả công việc theo thời gian cho từng cán bộ, công chức, viên chức, giúp số hóa quy trình đánh giá, từ đó, xác định khối lượng công việc, thời gian thực hiện và chất lượng kết quả, làm cơ sở đánh giá một cách công bằng, minh bạch, khách quan.
Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin, sau khi kích hoạt các giải pháp triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng.
Ngoài những kết quả có được như trên, trong năm 2025, Khánh Hòa đã hoàn thành dự án “Trung tâm giám sát, điều hành thông minh” (giai đoạn 1) và “Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) cho các hệ thống thông tin của tỉnh”. Mức độ chuyển đổi số năm 2024 của Khánh Hòa xếp hạng 16/34 tỉnh, thành phố.
Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa Phạm Quốc Hoàn, đối với cấp tỉnh, công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính theo nghị quyết được triển khai rất quyết liệt, hiệu quả. Nhờ đó, tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn và sớm hạn đạt 100%, không xảy ra sự cố mất an toàn, an ninh nguồn phóng xạ… Trong năm vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thành công cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Khánh Hòa năm 2025”.
Từ cuộc thi trên, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đã lựa chọn 5 dự án tiềm năng; hỗ trợ tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho 5 doanh nghiệp; tổ chức thành công các phong trào, sự kiện về chuyển đổi số như, phong trào “Ngày không in giấy”, “Bình dân học vụ số”, Ngày hội công nghệ số Khánh Hòa… Đặc biệt, mới đây, tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các Ban, Bộ, ngành liên quan tổ chức thành công “Hội thảo khoa học cấp quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”.
Tiến sĩ Phan Công Kiên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) phấn khởi cho biết, Nghị quyết số 57-NQ/TW đã tạo cú hích lớn cho ngành Nông nghiệp phát triển hơn so với trước.
Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố đã tiên phong trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học, kỹ thuật di truyền hiện đại để chọn tạo nhiều giống cây trồng như, nho, táo, măng tây, nha đam, ngô, lúa, xoài, nhãn, mít… có năng suất cao, chất lượng tốt, thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ để chuyển giao cho người dân, hợp tác xã sản xuất rất hiệu quả.
Dù kết quả rất đáng ghi nhận nhưng theo đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, đó chỉ là bước đầu, chưa thể làm thỏa mãn mong muốn của tỉnh cũng như nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay và sắp tới được dự báo phát triển như vũ bão. Chính vì thế, ngay trong quý I/2026, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục nỗ lực để hoàn thành Cổng dữ liệu mở của tỉnh, ra mắt Nền tảng dữ liệu và khung kiến trúc cấp xã, phát triển dự án hạ tầng số, nền tảng số quốc gia, thành lập Công viên đổi mới sáng tạo…
Thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa sẽ hành động quyết liệt hơn, tập trung thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định, đây là “đòn bẩy” quyết định lớn sự thành công của tỉnh như Nghị quyết đã đề ra đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.