Nghị quyết 57: Đòn bẩy để Khánh Hòa phát triển thần tốc, bền vững

Quang cảnh hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phấn đấu đưa Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng quốc gia, thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển hiện đại". Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Hiện thực hóa chủ trương

Sau khi hợp nhất hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa thành tỉnh Khánh Hòa mới từ ngày 1/7/2025, dư địa cho Khánh Hòa bứt phá phát triển rất lớn. Với tiềm năng, lợi thế sẵn có, từ đường bờ biển dài nhất cả nước, đến hạ tầng giao thông rộng khắp, có sân bay quốc tế, cảng biển nước sâu, đặc khu khu kinh tế Vân Phong cùng nhiều khu, cụm công nghệ được đầu tư bài bản… đã tạo cho Khánh Hòa hội tụ đủ điều kiện để bứt tốc phát triển.

Tuy nhiên, để phát triển nhanh chóng và có tính bền vững, lâu dài, điều kiện mà tỉnh Khánh Hòa cần nhằm tạo đột phá phát triển mạnh mẽ đó là đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao… Theo đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị ra đời đã tạo là “đòn bẩy” lớn, là “bước đệm”vững chắc, rất quan trọng để Khánh Hòa triển khai đồng bộ, ứng dụng và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế vốn có của mình.

Tại hội thảo khoa học cấp quốc gia chủ đề: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phấn đấu đưa Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng quốc gia, thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển hiện đại mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là “cẩm nang”, “chìa khóa vạn năng” dẫn dắt Khánh Hòa bước vào trang sử mới.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN Sau sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa là địa phương hội tụ đủ điều kiện về “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Đặc biệt cùng với nhiều trợ lực từ các Nghị quyết của Trung ương sau này: Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định mục tiêu đến năm 2030 đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết số 55-NQ/TW về cơ chế, chính sách phát triển tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết số 115-NQ/TW về một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận (cũ)…tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Dưới ánh sáng soi đường của Đảng, nhiều Nghị quyết được Trung ương ban hành giúp các địa phương, trong đó có tỉnh Khánh Hòa tự tin hơn, mạnh dạn đổi mới về “tư duy” lẫn “hành động”, biến khát vọng và hoài bão thành hiện thực, vững bước tiến phát triển, sớm vươn mình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, là cực tăng trưởng cao của khu vực và cả nước, trung tâm kinh tế biển hiện đại, trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước…

Quán triệt sâu sắc chủ trương Nghị quyết số 57-NQ/TW của Trung ương, tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng cụ thể lộ trình, kế hoạch hành động một cách quyết liệt, nhanh chóng, bài bản, khoa học và mang tính thực tiễn cao, phù hợp điều kiện phát triển mới của tỉnh.

Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh; ban hành Nghị quyết số 48 của về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và đề ra chương trình hành động thực hiện quyết liệt Nghị quyết này.



Biến khát vọng thành hiện thực phát triển

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa (số 84 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang) kiểm tra thông tin dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN



Có thể nói, sau 1 năm tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, kết quả mang lại đáng ghi nhận. Cụ thể, hạ tầng cơ sở, năng lực cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có thế mạnh trong một số lĩnh vực bước đầu được khai thác hiệu quả. Công tác thúc đẩy nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo có bước chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả rõ nét, các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025 tăng gấp 3 lần so với các năm trước. Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của tỉnh năm 2025 xếp hạng 9/34 tỉnh, thành phố.

Đặc biệt, từ tháng 4/2025, Khánh Hòa là tỉnh đầu tiên nghiên cứu và triển khai đồng bộ Bộ công cụ phần mềm (KPI) để đo lường, đánh giá hiệu quả công việc theo thời gian cho từng cán bộ, công chức, viên chức, giúp số hóa quy trình đánh giá, từ đó, xác định khối lượng công việc, thời gian thực hiện và chất lượng kết quả, làm cơ sở đánh giá một cách công bằng, minh bạch, khách quan.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin, sau khi kích hoạt các giải pháp triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng.

Ngoài những kết quả có được như trên, trong năm 2025, Khánh Hòa đã hoàn thành dự án “Trung tâm giám sát, điều hành thông minh” (giai đoạn 1) và “Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) cho các hệ thống thông tin của tỉnh”. Mức độ chuyển đổi số năm 2024 của Khánh Hòa xếp hạng 16/34 tỉnh, thành phố.