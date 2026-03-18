Ngày 18/3 tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố quyết định ghi danh nghề làm bánh cuốn Thanh Trì vào Danh mục Quốc gia về di sản văn hoá phi vật thể.

Bánh cuốn Thanh Trì là một trong những thức quà trứ danh, đại diện cho nét ẩm thực thanh lịch của người Tràng An. Có lịch sử lâu đời, món ăn này gắn liền với hình ảnh những người bà, người mẹ đội thúng trên đầu, rao bán khắp các ngõ ngách Hà Nội xưa.

Quá trình gìn giữ nghề tráng bánh là sự tiếp nối bền bỉ qua nhiều thế hệ tại Thanh Trì, tạo nên thương hiệu nức tiếng gần xa. Món ăn thể hiện sự tinh tế của người Hà Nội, thưởng thức hương vị gạo tẻ nguyên bản quyện với mỡ hành thơm nức.

Bánh cuốn Thanh Trì được ca ngợi là món quà lành, mát và thanh nhã, đặc biệt khi chấm cùng nước mắm, linh hồn của món ăn này. Nghề làm bánh cuốn Thanh Trì đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 2228/QĐ-BVHTTDL ngày 27/6/2025.

Tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam; đồng thời, Quốc hội khóa mới dự kiến sẽ ban hành một nghị quyết rất đặc biệt nhằm tạo cơ chế thúc đẩy văn hóa phát triển. Trong Nghị quyết 80, văn hóa ẩm thực được nhấn mạnh là một lĩnh vực quan trọng, không chỉ phục vụ đời sống, kinh tế, xã hội, mà còn có thể trở thành một “sức mạnh mềm”, góp phần quảng bá và xuất khẩu giá trị văn hóa dân tộc ra thế giới.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong trao bằng chứng nhân nghề làm bánh cuốn Thanh Trì ghi danh di sản văn hoá phi vật thể quốc gia cho lãnh đạo phường Vĩnh Hưng.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa soi đường quốc dân đi”, Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống luôn là định hướng xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Thời gian gần đây, nhận thức về vai trò của văn hóa ngày càng được nâng cao, thể hiện qua những hành động cụ thể, trong đó có việc ghi danh và tôn vinh các di sản văn hóa phi vật thể.

Thứ trưởng bày tỏ ấn tượng sâu sắc với nghề làm bánh cuốn Thanh Trì, một làng nghề nổi tiếng từ lâu đời. Ông chia sẻ, từ khi còn nhỏ đã từng học làm bánh cuốn và nhận thấy đây là một nghề không hề dễ dàng. Khi ông tự tay làm, bánh còn thô, dày, khó đạt được độ tinh tế như các nghệ nhân...