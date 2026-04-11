Nghề làm ghế mây truyền thống của người Thái ở Điện Biên

11/04/2026

Chiếc ghế mây từ lâu đã trở nên thân quen trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của bà con dân tộc Thái ở Mường Lay (Điện Biên). Không chỉ đơn thuần là một vật dụng trong cuộc sống hàng ngày, ghế mây còn xuất hiện trong những dịp lễ, tết và sự kiện quan trọng của gia đình, bản làng. Vì vậy mà nghề làm ghế mây trở thành nghề thủ công truyền thống đặc sắc của đồng bào nơi đây.

Gia đình ông Lò Văn Lấn ở bản Na Lát, Mường Lay (Điện Biên) đang sản xuất ghế mây, vật dụng gắn liền với đời sống của người Thái trắng.

Nghề làm ghế mây truyền thống tại bản Na Lát vẫn bền bỉ truyền qua nhiều thế hệ.

Theo ông Lò Văn Lấn ở bản Na Lát, nguyên liệu chính để làm nên chiếc ghế là cây mây. Loại mây này thường được mua từ người dân tộc Mông ở xã Sì Lở Lầu (Lai Châu) bán ở các phiên chợ. Để làm ghế, người thợ ưu tiên chọn những cây mây già, thân to nhằm đảm bảo độ bền chắc.

Sau khi mang về, mây được ngâm nước để tăng độ dẻo, rồi phơi và gác lên bếp. Công đoạn tiếp theo là uốn mây thành khung ghế. Phần mây dùng làm khung đế và mặt ghế được uốn tròn quanh cột nhà, với đường kính từ 25-30cm. Để cố định khung, người Thái sử dụng các thanh gỗ chắc, được cắt và mài nhẵn, sau đó gắn xung quanh hai vòng mây. Chiều cao của các thanh gỗ này dao động từ 20-30cm tùy theo kích thước ghế.

Những công đoạn làm ghế mây của người Thái ở Mường Lay.

Một trong những công đoạn quan trọng là vót nan mây thường do phụ nữ đảm nhiệm. Bà Điêu Thị Xương cho biết, mây được vót mịn theo chiều dọc, sau đó bó lại và treo trên gác bếp từ 6 tháng trở lên. Chính quá trình này giúp nan mây có màu vàng óng tự nhiên và tăng độ bền; thời gian treo bếp càng lâu, nan càng đẹp và chắc.

Khi khung ghế đã hoàn thiện, người thợ bắt đầu công đoạn đan. Một vòng mây nhỏ được đặt dưới mặt ghế, sau đó các nan mây được đan theo hình mạng nhện để cố định toàn bộ khung. Tiếp đó, nghệ nhân tiếp tục đan hoàn thiện mặt ghế bằng kỹ thuật đan nong đôi cho đến khi phủ kín bề mặt.