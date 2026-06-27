Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Lan tỏa giá trị gia đình từ những mái ấm bình dị

Trong nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực từ công việc và cuộc sống, việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh càng có ý nghĩa, bởi mỗi mái ấm hạnh phúc không chỉ là điểm tựa của mỗi người mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã hội.



Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Khổng Đức Thanh phát biểu. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

*Những mái ấm của sự sẻ chia



Trong 95 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021-2026 vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, tỉnh Bắc Ninh có 4 gia đình vinh dự được tôn vinh. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những thành tích trong lao động, công tác của các thành viên mà còn là sự khẳng định những giá trị bền vững được vun đắp từ mỗi mái ấm. Dù công tác ở những lĩnh vực khác nhau, mỗi gia đình đều có điểm chung là biết sẻ chia, đồng hành để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nuôi dạy con cái và xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

Gia đình chị Lê Thị Huế, Trưởng phòng Nhân sự Công ty trách nhiệm hữu hạn New Wing là một trong bốn gia đình tiêu biểu ấy. Với chị Huế, nhiều năm làm công tác quản lý nhân sự tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với hàng nghìn lao động, áp lực công việc luôn hiện hữu. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị còn chủ động triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số trong quản lý nhân sự, đặc biệt là quản lý lao động nước ngoài, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Những sáng kiến của chị mang lại giá trị làm lợi hàng trăm triệu đồng mỗi năm và nhiều lần được các cấp, ngành, tổ chức Công đoàn biểu dương.

Phía sau những thành tích ấy là sự đồng hành của người chồng làm trong lực lượng Công an - công việc vốn đặc thù với nhiều ca trực, những nhiệm vụ đột xuất và ít có ngày nghỉ trọn vẹn. Bởi vậy, với anh chị, sự sẻ chia không chỉ là lời động viên mà còn được thể hiện bằng những việc làm rất đỗi giản dị trong cuộc sống hằng ngày. Khi một người bận công tác, người còn lại chủ động chăm lo con cái, quán xuyến việc gia đình để cả hai đều có thể yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Ban tổ chức trao giải Nhất cuộc thi. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Chị Lê Thị Huế cho rằng, điều quan trọng nhất để giữ gìn hạnh phúc gia đình là sự thấu hiểu. Mỗi thành viên đều biết đặt mình vào vị trí của người khác để chia sẻ những áp lực trong công việc và cuộc sống. Chính sự đồng hành ấy đã giúp vợ chồng chị luôn giữ được sự gắn bó, đồng thời tạo môi trường để các con phát triển toàn diện. Nhờ sự quan tâm, giáo dục của cha mẹ, con gái lớn Đàm Tuệ Linh nhiều năm liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, Cháu ngoan Bác Hồ và giành nhiều giải cao trong các giải thể thao học đường. Gia đình chị Huế cũng liên tục đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" giai đoạn 2021-2025 và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

*Lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt

Từ những mái ấm bình dị được tôn vinh có thể thấy, gia đình hạnh phúc không chỉ được vun đắp bằng tình yêu thương và sự sẻ chia của mỗi thành viên mà còn cần sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Bắc Ninh luôn chú trọng công tác gia đình, coi đây là một trong những nền tảng quan trọng để xây dựng con người và phát triển văn hóa.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh Nguyễn Văn Đáp cho biết, gia đình luôn giữ vai trò là tế bào của xã hội, là môi trường đầu tiên nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách, hình thành lối sống và trao truyền những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Trong đời sống hiện đại, khi nhịp sống ngày càng hối hả và áp lực từ công việc, học tập, kinh tế tác động đến nhiều gia đình, việc giữ gìn hạnh phúc, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, văn minh càng có ý nghĩa quan trọng. Mỗi gia đình hạnh phúc không chỉ là điểm tựa để mỗi cá nhân phát triển toàn diện mà còn góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Đông đảo độc giả tham quan các mô hình đọc sách. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Theo ông Nguyễn Văn Đáp, những năm qua, tỉnh Bắc Ninh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác gia đình; lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Các mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, gia đình trẻ, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng... tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình cũng như giữa gia đình với nhà trường và xã hội. Nhờ đó, hằng năm có từ 97-98% gia đình trên địa bàn tỉnh đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".



Không chỉ ngành Văn hóa, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.



Điểm nhấn là Ngày hội Gia đình tỉnh Bắc Ninh năm 2026 với Hội thi "Gia đình tài năng", quy tụ nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Thông qua các tiết mục hát, múa, tiểu phẩm, mỗi gia đình mang đến những câu chuyện gần gũi về tình yêu thương, lòng hiếu thảo, sự sẻ chia và trách nhiệm trong gìn giữ tổ ấm.

Các đại biểu tham quan các mô hình đọc sách. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Bên cạnh đó, Ngày hội còn có nhiều hoạt động trải nghiệm như hội thi nấu ăn "Bữa cơm gia đình - Hương vị Kinh Bắc"; không gian trưng bày, giới thiệu hơn 2.000 đầu sách về gia đình, kỹ năng sống, giáo dục trẻ em và văn hóa đọc; cấp thẻ thư viện miễn phí cho bạn đọc. Những hoạt động này không chỉ tạo sân chơi giao lưu, gắn kết giữa các gia đình mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn của gia đình Việt trong đời sống hiện đại.



Từ những gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu được vinh danh đến hàng nghìn gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh, những giá trị của gia đình Việt vẫn đang được gìn giữ bằng những điều bình dị mỗi ngày. Đó không chỉ là nền tảng xây dựng con người Bắc Ninh phát triển toàn diện mà còn góp phần lan tỏa thông điệp "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng", vun đắp cho sự phát triển bền vững của quê hương và đất nước./.