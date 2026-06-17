Nhà sưu tầm báo giấy nhiều nhất Việt Nam

17/06/2026

Ông Nguyễn Phi Dũng (65 tuổi) trú tại phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình) được mệnh danh là nhà sưu tầm báo giấy nhiều nhất Việt Nam.

Đến nay, ông Dũng đã sưu tầm, sở hữu hơn 400.000 tờ báo, của hơn 1.000 đầu báo, trong đó có hơn 100 đầu báo được xuất bản tại Việt Nam từ trước năm 1954. Đặc biệt, ông Dũng sưu tầm được nhiều tờ báo cách mạng thời kỳ đầu như: Cứu Quốc, Độc Lập, Cờ Giải Phóng, Vui Sống; những tạp chí văn hóa, văn học nổi tiếng một thời như Phong Hóa, Ngày Nay… Năm 2024, ông Nguyễn Phi Dũng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận nhà sưu tầm báo giấy phát hành tại Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến nay với số lượng nhiều nhất.

Từ năm 2016 đến nay, ông Dũng tiếp nối hành trình của cha, bắt đầu hành trình sưu tầm, bổ sung cho kho báo cũ ngày càng nhiều của gia đình, đi khắp cả nước để thực hiện niềm đam mê sưu tầm báo giấy. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ông Dũng dành ra một căn phòng rộng 50m2 trong trụ sở công ty riêng của gia đình, lắp điều hòa, thiết bị hút ẩm, để lưu giữ, bảo quản kho báo giấy sưu tầm được. Với những tờ báo đặc biệt quý hiếm, ông cất trong túi nylon, cuộn tròn, cho vào những ống vỏ đạn, đặt cẩn thận trong tủ kính. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN