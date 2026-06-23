Lễ hội Sen Hà Nội 2026: Hội tụ tinh hoa văn hóa và sáng tạo từ hoa sen

23/06/2026







Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 tại khu vực Hồ Tây và một số địa điểm trên địa bàn phường Tây Hồ do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Tây Hồ tổ chức từ ngày 26 đến 28/6/2026.

Lễ hội được tổ chức nhằm quảng bá những giá trị văn hóa, du lịch đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội, tôn vinh vẻ đẹp và giá trị của hoa sen trong đời sống văn hóa Việt Nam; đồng thời giới thiệu các sản phẩm từ sen, góp phần phát triển kinh tế, du lịch của Thủ đô. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa các chủ trương của Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội về phát triển văn hóa và du lịch trong giai đoạn mới.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 26/6 tại Vườn hoa Lý Tự Trọng (đường Thụy Khuê, Tây Hồ). Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm sẽ được tổ chức như: Không gian Sen - Tinh hoa và đời sống; Không gian Sen - Nghệ thuật và sáng tạo; Không gian Sen - Trình diễn và cộng đồng; Không gian Văn hóa Trà Sen Tây Hồ cùng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể thao và giao lưu nhiếp ảnh “Hương sắc Sen Tây Hồ”.

Điểm nhấn của lễ hội là các hoạt động trưng bày, giới thiệu các giống sen tiêu biểu của Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước; trình diễn nghề dệt lụa tơ sen, nghệ thuật thư họa về sen, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ lấy cảm hứng từ hoa sen, không gian thưởng trà sen và giới thiệu ẩm thực đặc sắc từ sen.



Đặc biệt, ngày 28/6 sẽ diễn ra chương trình diễu hành nghệ thuật “Sen xuống phố” với dự kiến khoảng 1.000 người mặc áo dài tham gia, kết hợp các hoạt động nghệ thuật đường phố và biểu diễn nghệ thuật dân gian gắn với hình tượng hoa sen.



Bên cạnh đó, lễ hội còn tổ chức hoạt động vẽ tranh “Khoảnh khắc Sen Tây Hồ” với sự tham gia của khoảng 500 thiếu nhi, góp phần lan tỏa tình yêu thiên nhiên, văn hóa truyền thống và vẻ đẹp của sen trong đời sống đương đại.



Túi xách làm từ lá sen. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện văn hóa, du lịch thường niên đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn phục vụ người dân và du khách trong nước, quốc tế./.