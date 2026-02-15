Nâng giá trị nông sản từ tạo hình cho trái cây đặc sản

Những quả dừa được trang trí với hoa văn và màu sắc nổi bật.

Đặc biệt, xu hướng trang trí hoa văn, thư pháp trên trái cây, tạo diện mạo mới, bắt mắt cho sản phẩm. Qua bàn tay khéo léo của người thợ, những trái dừa, bưởi, dưa hấu, dưa lưới được điểm xuyến họa tiết sinh động, gam màu tươi sáng cùng các câu chúc xuân ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu chưng Tết, biếu tặng ngày càng đa dạng. Hoạt động này không chỉ nâng cao giá trị thẩm mỹ, gia tăng hiệu quả kinh tế cho nông sản mà còn gửi gắm thông điệp về năm mới an khang, thịnh vượng, góp phần làm phong phú thị trường hàng hóa mỗi dịp xuân về.

Hơn 4 năm qua, anh Huỳnh Phú Lộc (Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp 620, xã Tân Lược) định hướng phát triển phần lớn sản phẩm dưa lưới theo phân khúc quà biếu dịp Tết. Nắm bắt xu hướng chuộng sản phẩm đẹp, độc đáo, anh chú trọng tuyển chọn kỹ lưỡng từng trái dưa, tạo hình và vẽ thư pháp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

Năm nay, doanh nghiệp đưa ra thị trường khoảng 5.000 trái dưa lưới vẽ chữ. Dưa được chọn ngay từ trên giàn, bảo đảm tròn đều, vỏ sáng, gân rõ để khi thể hiện chữ đạt độ sắc nét, hài hòa. Nhờ thời tiết thuận lợi, dưa năm nay đạt chất lượng cao, trái to, đồng đều, bảo đảm năng suất và trọng lượng. Công ty tăng cường 5 lao động trực tiếp tham gia chăm sóc, tạo hình, vẽ chữ để kịp tiến độ giao hàng. Cận Tết, các lao động thực hiện các mẫu chữ như “Xuân 2026”, “Chúc mừng năm mới”, “Tài - Lộc”, …

Anh Huỳnh Phú Lộc cho biết: “Dịp Tết này, công ty cung ứng khoảng 45 tấn dưa lưới ra thị trường. Dưa loại thường, trọng lượng từ 1,5 kg trở lên, giá 50.000–60.000 đồng/kg; dưa vẽ thư pháp bán theo cặp giá 350.000 - 400.000 đồng. Việc trang trí giúp nâng cao giá trị sản phẩm. Hoạt động này không chỉ tạo không khí lao động sôi động những ngày cận Tết mà còn tạo việc làm thời vụ, tăng thu nhập cho lao động địa phương”.

Công việc vẽ thư pháp trên dưa lưới mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều lao động dịp cuối năm. Chị Nguyễn Thị Cẩm Loan (tỉnh Đồng Tháp) gắn bó với nghề vẽ thư pháp trên trái cây khoảng 8 năm. Theo chị, công việc đòi hỏi sự khéo léo, kiên nhẫn và chính xác. Người vẽ phải tập trung, giữ nét cân đối, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể làm giảm giá trị của trái dưa. Mùa Tết năm nay, chị vẽ liên tục nhiều ngày, có hôm đến 1 - 2 giờ sáng để kịp giao hàng. Với khoảng 2.500 cặp dưa thực hiện dịp này, mỗi người trong nhóm có thêm thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng.

Chị Đồng Ngọc Thảo Vy (xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) trang trí những quả dưa hấu.

Chị Loan chia sẻ: “Vẽ thư pháp trên trái cây không chỉ mang lại thu nhập mà còn là niềm đam mê. Mỗi dịp Tết, trong nhà có cặp dưa viết câu chúc, trang trí hoa văn, không khí xuân như rộn ràng hơn. Tôi luôn cố gắng rèn luyện để nét chữ đều, đẹp, hài hòa, mang đến sản phẩm ý nghĩa cho khách hàng”.

Tham gia nhóm vẽ chữ 2 năm nay, em Nguyễn Huỳnh Phước Sang (sinh viên Trường Đại học Tân Tạo, tỉnh Tây Ninh) cho biết, tranh thủ thời gian nghỉ Tết làm thêm để tích lũy kinh nghiệm và tăng thu nhập. "Qua 2 năm tham gia vẽ thư pháp, em thấy công việc này khá thú vị, giúp em học hỏi thêm nhiều điều. Em chủ yếu phụ các công đoạn viền, trang trí cho trái nhưng cũng không hề đơn giản. Những chữ nhiều chi tiết như "Vạn sự như ý", "An khang thịnh vượng" thường mất gần gấp đôi thời gian so với chữ đơn giản. Trung bình mỗi ngày vẽ khoảng 100 trái, tiền công khoảng 15.000 đồng/trái. Những ngày cùng nhau làm việc, cả nhóm vừa tập trung hoàn thiện sản phẩm, vừa động viên nhau cố gắng để kịp tiến độ, tạo không khí rộn ràng những ngày cận Tết".