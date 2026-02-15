Kinh tế
Nâng giá trị nông sản từ tạo hình cho trái cây đặc sản
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tại Vĩnh Long, nhiều loại trái cây đặc sản như: dưa hấu, dưa lưới, bưởi… bước vào cao điểm thu hoạch để cung ứng cho thị trường.
Đặc biệt, xu hướng trang trí hoa văn, thư pháp trên trái cây, tạo diện mạo mới, bắt mắt cho sản phẩm. Qua bàn tay khéo léo của người thợ, những trái dừa, bưởi, dưa hấu, dưa lưới được điểm xuyến họa tiết sinh động, gam màu tươi sáng cùng các câu chúc xuân ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu chưng Tết, biếu tặng ngày càng đa dạng. Hoạt động này không chỉ nâng cao giá trị thẩm mỹ, gia tăng hiệu quả kinh tế cho nông sản mà còn gửi gắm thông điệp về năm mới an khang, thịnh vượng, góp phần làm phong phú thị trường hàng hóa mỗi dịp xuân về.
Hơn 4 năm qua, anh Huỳnh Phú Lộc (Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp 620, xã Tân Lược) định hướng phát triển phần lớn sản phẩm dưa lưới theo phân khúc quà biếu dịp Tết. Nắm bắt xu hướng chuộng sản phẩm đẹp, độc đáo, anh chú trọng tuyển chọn kỹ lưỡng từng trái dưa, tạo hình và vẽ thư pháp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.
Năm nay, doanh nghiệp đưa ra thị trường khoảng 5.000 trái dưa lưới vẽ chữ. Dưa được chọn ngay từ trên giàn, bảo đảm tròn đều, vỏ sáng, gân rõ để khi thể hiện chữ đạt độ sắc nét, hài hòa. Nhờ thời tiết thuận lợi, dưa năm nay đạt chất lượng cao, trái to, đồng đều, bảo đảm năng suất và trọng lượng. Công ty tăng cường 5 lao động trực tiếp tham gia chăm sóc, tạo hình, vẽ chữ để kịp tiến độ giao hàng. Cận Tết, các lao động thực hiện các mẫu chữ như “Xuân 2026”, “Chúc mừng năm mới”, “Tài - Lộc”, …
Anh Huỳnh Phú Lộc cho biết: “Dịp Tết này, công ty cung ứng khoảng 45 tấn dưa lưới ra thị trường. Dưa loại thường, trọng lượng từ 1,5 kg trở lên, giá 50.000–60.000 đồng/kg; dưa vẽ thư pháp bán theo cặp giá 350.000 - 400.000 đồng. Việc trang trí giúp nâng cao giá trị sản phẩm. Hoạt động này không chỉ tạo không khí lao động sôi động những ngày cận Tết mà còn tạo việc làm thời vụ, tăng thu nhập cho lao động địa phương”.
Công việc vẽ thư pháp trên dưa lưới mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều lao động dịp cuối năm. Chị Nguyễn Thị Cẩm Loan (tỉnh Đồng Tháp) gắn bó với nghề vẽ thư pháp trên trái cây khoảng 8 năm. Theo chị, công việc đòi hỏi sự khéo léo, kiên nhẫn và chính xác. Người vẽ phải tập trung, giữ nét cân đối, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể làm giảm giá trị của trái dưa. Mùa Tết năm nay, chị vẽ liên tục nhiều ngày, có hôm đến 1 - 2 giờ sáng để kịp giao hàng. Với khoảng 2.500 cặp dưa thực hiện dịp này, mỗi người trong nhóm có thêm thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng.
Chị Loan chia sẻ: “Vẽ thư pháp trên trái cây không chỉ mang lại thu nhập mà còn là niềm đam mê. Mỗi dịp Tết, trong nhà có cặp dưa viết câu chúc, trang trí hoa văn, không khí xuân như rộn ràng hơn. Tôi luôn cố gắng rèn luyện để nét chữ đều, đẹp, hài hòa, mang đến sản phẩm ý nghĩa cho khách hàng”.
Tham gia nhóm vẽ chữ 2 năm nay, em Nguyễn Huỳnh Phước Sang (sinh viên Trường Đại học Tân Tạo, tỉnh Tây Ninh) cho biết, tranh thủ thời gian nghỉ Tết làm thêm để tích lũy kinh nghiệm và tăng thu nhập. "Qua 2 năm tham gia vẽ thư pháp, em thấy công việc này khá thú vị, giúp em học hỏi thêm nhiều điều. Em chủ yếu phụ các công đoạn viền, trang trí cho trái nhưng cũng không hề đơn giản. Những chữ nhiều chi tiết như "Vạn sự như ý", "An khang thịnh vượng" thường mất gần gấp đôi thời gian so với chữ đơn giản. Trung bình mỗi ngày vẽ khoảng 100 trái, tiền công khoảng 15.000 đồng/trái. Những ngày cùng nhau làm việc, cả nhóm vừa tập trung hoàn thiện sản phẩm, vừa động viên nhau cố gắng để kịp tiến độ, tạo không khí rộn ràng những ngày cận Tết".
Hơn 17 mùa xuân gắn bó với nghề trang trí trái cây Tết, gia đình ông Đồng Ngọc Quý (xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) luôn tâm huyết giữ nghề và mở rộng thị trường. Từ quy mô nhỏ lẻ, đến nay, sản phẩm đã được khách hàng trong và ngoài tỉnh biết đến. Ông Quý cho biết, năm nay, gia đình thực hiện khoảng 1.000 trái các loại như: dừa, bưởi, dưa hấu, đu đủ… tăng gấp đôi so với năm trước. Dưa vẽ thư pháp giá 100.000 - 200.000 đồng/cặp, dừa 80.000 - 120.000 đồng/cặp, bưởi 250.000 - 300.000 đồng/cặp và hiện đã có khách đặt gần hết.
Theo ông Quý, để có sản phẩm đẹp, người vẽ phải chú trọng từ khâu chọn trái đến kỹ thuật và bảo quản. Trái dùng để vẽ được lựa chọn kỹ lưỡng. Các trái phải tròn đều, vỏ mịn, bề mặt được lau sạch, để khô trước khi vẽ để màu bám tốt và bền. Các nét chữ và màu sắc trên trái cây cũng được lựa chọn kỹ lưỡng; trong đó, thường dùng các màu sáng vùng với hoa mai, hoa đào biểu trưng cho ngày Tết.
Được cha truyền nghề từ nhỏ, chị Đồng Ngọc Thảo Vy đã đồng hành cùng gia đình phát triển nghề vẽ thư pháp. Hàng năm, chị đều tìm tòi mẫu mới, phối màu sáng như: đỏ, vàng - gam màu đặc trưng ngày Tết - để sản phẩm thêm nổi bật. “Khi thấy sản phẩm của mình được mọi người chọn chưng trong gia đình dịp Tết, tôi rất vui và tự hào,” chị Thảo Vy chia sẻ.
Cùng với sự mở rộng thị trường, trái cây vẽ thư pháp không chỉ tiêu thụ tại địa phương mà còn được tiêu thụ rộng rãi ở nhiều nơi thông qua các kênh thương mại điện tử. Qua những nét chữ mềm mại trên từng trái dưa, trái bưởi, thông điệp về tài lộc, bình an và sung túc được gửi đi như lời chúc đầu xuân, vừa làm đẹp mâm ngũ quả ngày Tết, vừa mở ra hướng nâng cao giá trị nông sản theo một cách riêng biệt./.