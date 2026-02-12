Cẩm nang trải nghiệm trọn vẹn vị Tết với những “món ăn may mắn”

Những điểm đến gợi ý cho du khách có thể nếm thử “món ăn may mắn” và hòa mình vào những nghi lễ đặc biệt chỉ có vào dịp Tết không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nơi trong khu vực châu Á.

Du khách quốc tế với trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam hào hứng gói bánh chưng lá dong. Ảnh: Nguyễn Thanh/ TTXVN

Mùa lễ hội của Xuân mới Bính Ngọ đang cận kề với những nghi lễ được gìn giữ, văn hóa truyền thống được kể lại, cùng các món ăn đặc trưng dịp Tết. Vừa là trải nghiệm không thể thiếu trên mỗi hành trình, ẩm thực với nhiều du khách còn là lý do thôi thúc họ du lịch.

Theo kết quả khảo sát từ nền tảng Booking.com, có tới 58% du khách Việt Nam cho biết lựa chọn những điểm đến mới mẻ với mong muốn khám phá thêm ẩm thực truyền thống đặc trưng của địa phương.

Nhân dịp năm mới, Giám đốc quốc gia của Booking.com tại Việt Nam Branavan Aruljothi gợi ý những điểm đến để du khách có thể nếm thử “món ăn may mắn” và hòa mình vào những nghi lễ đặc biệt chỉ có vào dịp Tết không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nơi trong khu vực châu Á.

Cố đô Huế, Việt Nam

Nằm bên dòng sông Hương thơ mộng, Tết Nguyên đán của Huế gắn chặt với các nghi thức cung đình, truyền thống gia đình và những món đặc sản.

Đến Huế, nhất định không thể bỏ qua hương vị của bún bò Huế, cơm hến, bún hến, cơm âm phủ, chè Huế, nem lụi Huế, bánh canh Nam Phổ, tôm chua Huế, bánh bèo, bánh bột lọc, bánh nậm, bánh khoái, bánh ram ít, hến xúc bánh tráng…

Đặc biệt, mỗi dịp Tết đến Xuân về, các gia đình ở vùng đất cố đô sẽ chuẩn bị bánh chưng từ gạo nếp, đậu xanh và thịt heo, gói trong lá dong. Bánh chưng hình vuông đại diện cho đất, tượng trưng cho sự sung túc, lòng biết ơn và sự tri ân tổ tiên; còn bánh dày có hình tròn tượng trưng cho trời, thể hiện quan niệm "Trời tròn, Đất vuông" của người Việt. Nấu bánh chưng đón Tết từ bao đời nay đã trở thành một nghi thức đẹp, giàu tính truyền thống, bởi ý nghĩa quy tụ nhiều thế hệ cùng chuẩn bị và canh nồi bánh suốt đêm.

Ở cố đô Huế, ngày Tết được bắt đầu bằng nghi thức dựng nêu đúng theo nghi lễ truyền thống triều Nguyễn. Ảnh: CTV/Vietnam+

Ông Branavan Aruljothi rất ấn tượng khi đến Huế dịp Tết, bởi được sống trọn vẹn trong không khí truyền thống này cùng các hoạt động đi chùa, cúng bái tổ tiên và dạo chợ hoa rực rỡ sắc màu.

Đặc biệt, ở cố đô Huế, ngày Tết được bắt đầu bằng nghi thức dựng nêu đúng theo nghi lễ truyền thống triều Nguyễn. Bên trong Đại nội, các vệ binh khoác lên mình trang phục triều đình thế kỷ 19 và tiến hành Lễ dựng cây nêu - một cây tre cao vút, với niềm tin nó có thể xua đuổi tà ma.

Nghi lễ đánh dấu kỳ nghỉ Tết của cả hoàng cung chính thức bắt đầu và mang đến cho du khách cái nhìn hiếm hoi về những nghi thức cung đình xưa. Nghi lễ đặc biệt này cũng chỉ được phục dựng riêng trong dịp Tết.

Dương Sóc, Trung Quốc

Nằm giữa những dãy núi đá vôi hùng vĩ và tọa lạc ngay bên cạnh dòng sông Li thơ mộng của tỉnh Quảng Tây, Dương Sóc là một cổ trấn với vẻ đẹp thiên nhiên cùng dấu ấn văn hóa đậm nét. Trong dịp Tết Nguyên đán, mâm cơm gia đình nơi đây không thể thiếu món cá (yu) – từ đồng âm với từ “dư” trong tiếng Trung, tượng trưng cho sự sung túc và tài lộc trong năm mới.

Cá của người dân địa phương thường được bày nguyên con biểu trưng cho sự tròn đầy và theo phong tục, mọi người sẽ không ăn hết cá mà để lại một ít với ý nghĩa giữ lại sự “dư dả” may mắn cho năm mới.

Du khách có thể hòa mình vào không khí lễ hội tại các nhà hàng ven sông, thưởng thức món cá hấp thanh nhẹ với gừng, hành lá và xì dầu, hoặc đăng ký lớp học nấu ăn để tự chế biến món ăn truyền thống này.

Ngoài ẩm thực, Dương Sóc vào dịp Tết còn rực rỡ với đèn lồng đỏ, cảnh múa lân rộn ràng ở các sân đình làng, tạo nên một bầu không khí lễ hội rất đặc trưng. Du khách cũng có thể ngồi bè tre ngắm những dãy núi đá vôi hùng vĩ, hay tản bộ trên những con đường quê yên tĩnh để cảm nhận trọn vẹn nhịp sống cùng người dân bản địa.

Jeonju, Hàn Quốc

Được mệnh danh là “thủ đô ẩm thực” của Hàn Quốc, Jeonju – thủ phủ và là thành phố lớn nhất tỉnh Jeonbuk khoác lên mình một “lớp áo” đặc biệt mỗi Tết Nguyên đán. “Nhân vật chính” trong dịp lễ này là tteokguk, món canh bánh gạo tượng trưng cho sự trường thọ và khởi đầu tốt đẹp của năm mới. Trong đó, những miếng bánh gạo được thái lát hình bầu dục tượng trưng cho các đồng tiền xu cổ, gửi gắm mong ước phát lộc và thịnh vượng.

Ở Jeonju, tteokguk thường được nấu từ nước ninh bò và được lọc để trong hơn, ăn kèm trứng thái sợi, rong biển và thịt bò theo công thức gia truyền qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh việc thưởng thức ẩm thực, du khách có thể dạo quanh Làng Hanok Jeonju với hàng trăm ngôi nhà gỗ truyền thống là “cái nôi” văn hóa biểu diễn truyền thống, các nghi lễ tổ tiên và những buổi sum họp đầu năm. Thành phố còn hấp dẫn với các “hẻm ẩm thực” sôi động, cửa hàng thủ công và đền đài cổ kính, phản ánh trọn vẹn di sản nghệ thuật và ẩm thực của Jeonju.

Ipoh, Malaysia

Tại Ipoh, Tết Nguyên đán là không khí giao thoa sinh động giữa di sản văn hóa có nguồn gốc từ Trung Quốc và bản sắc ẩm thực địa phương. Món ăn không thể thiếu trong dịp này là “yu sheng” – món gỏi cá sống nhiều màu sắc, được trộn và tung cao trong bữa tiệc “lo hei.”

Người dân ở đây tin rằng nghi thức này sẽ mang đến cuộc sống giàu có, thành công và may mắn trong năm mới, với mỗi nguyên liệu là một lời chúc như rau củ được thái lát tượng trưng cho sự phát triển, nước sốt ngọt đại diện cho cuộc sống thuận hòa …

Các quán ăn tại Ipoh thường biến tấu “yu sheng” theo phong cách riêng, sử dụng nguyên liệu địa phương tươi ngon và nước sốt tự làm. Tham gia bữa tiệc “lo hei” chung ở các nhà hàng đông đúc là trải nghiệm không thể bỏ qua với những tín đồ ẩm thực.

Theo ông Branavan Aruljothi, sau đó, du khách có thể ghé thăm các khu chợ đêm nổi tiếng như Ipoh Night Market hay Gunung Rapat Night Market. Ngoài ẩm thực, Ipoh còn hấp dẫn với kiến trúc thuộc địa Anh ở khu Old Town, các ngôi chùa trong hang đá vôi như Perak Tong, hoặc những chuyến đi trong ngày đến cao nguyên Cameron.

Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc)

Ở Đài Bắc, Tết Nguyên đán là bản hòa tấu giữa ẩm thực đường phố sôi động và những bữa tiệc đoàn viên sang trọng. Trong số nhiều món ăn ngày Tết, bánh chẻo (jiǎozi) là món ăn truyền thống phổ biến. Mang hình dáng giống thỏi vàng cổ yuanbao, bánh chẻo được tin là món ăn sẽ mang lại tài lộc cho người dân và theo truyền thuyết, càng ăn nhiều bánh chẻo thì năm mới càng giàu có.

Ngoài ra, món mỳ chân giò (hay còn gọi là zhu jiao mian xian) với giò heo hầm cùng mỳ trường thọ cũng là món ăn được người Đài Loan (Trung Quốc) ưa thích dịp Tết. Họ quan niệm giò heo tượng trưng cho việc “nắm giữ” vận may, trong khi sợi mỳ dài, không bị cắt ngắn thể hiện mong ước sức khỏe bền lâu.

Du khách đến Đài Bắc dịp Tết có thể cảm nhận không khí lễ hội đậm nét tại phố Địch Hóa (Dihua) – khu phố di sản sẽ “biến hình” thành chợ Tết khổng lồ với đủ loại đặc sản khô, bánh kẹo truyền thống và phảng phất hương thơm của những công thức cổ xưa hàng trăm năm./.