Mộc Steak & Pasta: "Trạm sạc" năng lượng ngọt ngào giữa lòng Hà Nội

Nằm tại số 36 ngõ 12 Núi Trúc (phường Giảng Võ), Mộc Steak & Pasta mang đến một không gian gần gũi đúng như cái tên của mình. Không quá xa hoa, cầu kỳ, quán đón khách bằng sự chân thành từ không gian ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ cho đến cách bài trí bàn ghế gỗ mộc mạc. Đây là điểm đến lý tưởng cho những buổi tối hẹn hò lãng mạn, những bữa trưa nhanh gọn nhưng vẫn đủ chất cho dân văn phòng, hay đơn giản là nơi để các gia đình nhỏ tại khu vực phường Giảng Võ, Ngọc Hà (Ba Đình cũ) sum vầy mỗi dịp cuối tuần.



Điểm nhấn làm nên thương hiệu của Mộc Steak chính là món Bò nướng đá trứ danh. Không chỉ đơn thuần là thưởng thức một món ăn, thực khách còn được tham gia vào một "bữa tiệc" của giác quan.

• Thị giác & Thính giác: Từng miếng thịt bò tươi ngon được đặt trực tiếp trên phiến đá nóng hổi, tỏa khói nghi ngút cùng tiếng xèo xèo vui tai.

• Vị giác: Thịt bò tại Mộc được tuyển chọn kỹ lưỡng để đảm bảo độ mềm mọng nước, giữ trọn hương vị nguyên bản. Khi chấm cùng các loại nước sốt đặc biệt được pha chế theo công thức riêng, vị ngọt của thịt như bùng nổ, khiến thực khách "ăn một lần là nhớ mãi".

Dù là bò nướng đá đậm đà hay các món Pasta tinh tế, mỗi đĩa ăn tại Mộc đều chứa đựng sự chăm chút của người đầu bếp, hướng tới mục tiêu mang lại trải nghiệm ẩm thực "đỉnh" nhất để thực khách nạp đầy năng lượng cho tuần mới.

Mộc Steak không chỉ thu hút giới trẻ bởi phong cách trẻ trung, hiện đại mà còn là "điểm dừng chân" quen thuộc của các gia đình. Hình ảnh những em nhỏ hào hứng bên đĩa mì Ý, hay ông bà cười nói bên bàn tiệc nướng đá đã trở thành một phần quen thuộc tại đây. Giữa khu vực trung tâm quận Ba Đình (cũ), tìm được một không gian vừa có món ăn ngon, vừa mang lại cảm giác dễ chịu như ở nhà thật sự là một "viên ngọc quý".

Nếu bạn đang tìm kiếm một "luồng gió mới" để khởi động tuần mới đầy cảm hứng hoặc một không gian thư giãn cho buổi tối cuối tuần, đừng ngần ngại ghé thăm Mộc Steak & Pasta. Một bữa ăn ngon không chỉ làm no chiếc bụng đói, mà còn là cách tuyệt vời nhất để nuông chiều bản thân và gắn kết tình thân.

• Địa chỉ: Số 36 ngõ 12 Núi Trúc, phường Giảng Võ, Hà Nội

• Hotline Booking: 093.202.1081

• Fanpage: Facebook.com/mocsteak